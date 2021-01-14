АМКУ открыл дело об аренде МХП логистического центра у Dragon Capital

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела о концентрации в виде аренды ЧАО "Мироновский хлебопродукт" логистического центра "Арктика" в селе Софиевская Борщаговка под Киевом у группы компаний Dragon Capital.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Кроме того, в конце 2020 года наблюдательный совет МХП принял решение о создании филиала "МХП Логистика". Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2019 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом - до $215 млн. Выручка в 2019 году увеличилась на 32% - до $2,06 млрд, EBITDA сократилась на 16% - до $376 млн.

Как сообщалось, в феврале-2019 Dragon Capital Investments Limited (Никосия, Кипр), входящая в группу компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению принадлежащего государственному Ощадбанку логистического комплекса "Арктика" класса "А" общей площадью 21,5 тыс. кв. м в с. Софиевская Борщаговка под Киевом через дочернее предприятие "БЦТ" (Киев).

В ноябре-2018 Ощадбанк продал "Арктику" на аукционе за 195 млн грн на площадке электронных торгов OpenMarket госпредприятия СЕТАМ.