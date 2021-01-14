"Нафтогаз" ввел в эксплуатацию месторождение на Юзовской площади

НАК "Нафтогаз Украині" ввела в эксплуатацию Святогорское месторождение газа из плотных коллекторов (tight gas), которое находится на Юзовской площади.

Об этом в Facebook сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Сегодня начали подачу в систему магистральных газопроводов газа из Святогорского месторождения, которое находится "внутри" большой, недавно приобретенной нами Юзовской площади", - сообщили Коболев.

По его словам, из плотных пород сложнее извлекать углеводороды, "но это возможно, если применять современные технологии".

"Запуск Святогорки – это хороший задел, чтобы как можно быстрее начать освоение Юзовской площади, как мы и обещали. В частности, нам не надо будет строить для Юзовки совершенно новую инфраструктуру - на первом этапе разработки Юзовки мы сможем использовать объекты, которые построили на Святогорке", - сообщил Коболев.

По его словам, добычи газа плотных пород, и освоение Юзовки являются одними из ключевых проектов стратегии развития ресурсной базы "Нафтогаза", разработанной в прошлом году.