Европейский центробанк заявил о необходимости контроля криптовалют после скачка биткойна
Британский регулятор финансового рынка (FCA) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) на этой неделе заявили о необходимости более строгого контроля рынка криптовалют, подчеркнув его сильную волатильность, а также связанную с ним криминальную активность, пишет Financial Times.
Глава ЕЦБ Кристин Лагард в среду назвала биткойн "крайне спекулятивным активом". Она предупредила, что "уголовные расследования" показали, что криптовалюта используется для отмывания денег, а также призвала к ее глобальному регулированию, возможно, на уровне G7 или G20, сообщает Интерфакс-Украина.
"Если есть решение, это решение будет использовано, - добавила Лагард. - Глобальная координация и многосторонние действия необходимы".
Глава ЕЦБ также отметила, что криптовалюты привлекают все большее внимание Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF).
Ранее на этой неделе британский регулятор вновь предупредил инвесторов, что все, кто участвуют в схемах с биткойном, "должны быть готовы потерять все свои деньги". FCA обеспокоен незаконными инвестиционными схемами с использованием криптовалют, которые обещают высокие доходы. Инвесторы не могут обращаться за помощью к британским регуляторам в случае потерь на рынке криптовалют, отмечает FT.
Один источник газеты отметил, что FCA в первую очередь обеспокоен тем, что "скачки курса криптоактивов, включая биткойн, могут повысить интерес потребителей" и привести к росту инвестиций в эти активы.
Курс биткойна взлетел более чем в четыре раза в прошлом году и прибавил еще 40% в начале января, достигнув отметки в $40000. С того момента он опустился на 17% без очевидных причин.
Подобная волатильность отталкивает многих институциональных инвесторов, однако хедж-фонды и другие частные инвесторы не могут игнорировать ее.
На этой неделе прокуратура в Германии закрыла крупнейшую незаконную торговую площадку в даркнете DarkMarket, где продавали наркотики, украденные личные данные и компьютерные вирусы. Торговля велась с помощью криптовалюты.
