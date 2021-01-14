Европейский центробанк заявил о необходимости контроля криптовалют после скачка биткойна

Британский регулятор финансового рынка (FCA) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) на этой неделе заявили о необходимости более строгого контроля рынка криптовалют, подчеркнув его сильную волатильность, а также связанную с ним криминальную активность, пишет Financial Times.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард в среду назвала биткойн "крайне спекулятивным активом". Она предупредила, что "уголовные расследования" показали, что криптовалюта используется для отмывания денег, а также призвала к ее глобальному регулированию, возможно, на уровне G7 или G20, сообщает Интерфакс-Украина.

"Если есть решение, это решение будет использовано, - добавила Лагард. - Глобальная координация и многосторонние действия необходимы".

Глава ЕЦБ также отметила, что криптовалюты привлекают все большее внимание Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF).

Ранее на этой неделе британский регулятор вновь предупредил инвесторов, что все, кто участвуют в схемах с биткойном, "должны быть готовы потерять все свои деньги". FCA обеспокоен незаконными инвестиционными схемами с использованием криптовалют, которые обещают высокие доходы. Инвесторы не могут обращаться за помощью к британским регуляторам в случае потерь на рынке криптовалют, отмечает FT.

Один источник газеты отметил, что FCA в первую очередь обеспокоен тем, что "скачки курса криптоактивов, включая биткойн, могут повысить интерес потребителей" и привести к росту инвестиций в эти активы.

Курс биткойна взлетел более чем в четыре раза в прошлом году и прибавил еще 40% в начале января, достигнув отметки в $40000. С того момента он опустился на 17% без очевидных причин.

Подобная волатильность отталкивает многих институциональных инвесторов, однако хедж-фонды и другие частные инвесторы не могут игнорировать ее.

На этой неделе прокуратура в Германии закрыла крупнейшую незаконную торговую площадку в даркнете DarkMarket, где продавали наркотики, украденные личные данные и компьютерные вирусы. Торговля велась с помощью криптовалюты.