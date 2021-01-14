БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
ДТЭК и Honeywell провели заводские испытания компонентов системы накопления энергии

ДТЭК и Honeywell успешно провели заводские испытания основных компонентов первой в Украине промышленной литий-ионной системы накопления энергии, начало монтажа которой запланировано на январь 2021 года.

Об этом сообщил директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

"Несмотря на тяжелую ситуацию с пандемией и сложности с логистикой, мы с нашими партнерами из Honeywell успешно протестировали все основные компоненты литий-ионной системы накопления энергии мощностью 1 МВт и емкостью 2.25 МВт⋅ч. Из-за карантина в некоторых странах мы пошли по сценарию заводских испытаний в удаленном режиме по видеосвязи", - сказал Вольпе.

По его словам, заводские испытания стеков с батареями производства Powin Energy производились удаленно по видеосвязи в Торонто из-за жесткого карантина в Канаде и закрытия границ. Остальные части системы накопления энергии (трансформатор, распредустройство и контейнер для батарейных стэков) также успешно прошли испытания удаленно, отметил директор по инновациям ДТЭК.

"В то же время, произведенный компанией EPC Power инвертор принимался и испытывался специалистами ДТЭК в Сан-Диего, США на площадке производителя", - добавил Вольпе.

Он также сообщил, что первоначальная емкость в 1.5 МВт.ч была увеличена Honeywell до 2.25 МВт.ч.

"Это позволит гарантировать эксплуатационные характеристики системы с учетом естественной деградации батарей и выйти на новые сегменты рынка, в первую очередь, балансирующий", - отметил директор по инновациям ДТЭК.

Вольпе напомнил, что недавно ДТЭК презентовал свою новую десятилетнюю стратегию развития в которой компания взяла на себя обязательства по трансформации в более экологичный, эффективный и технологичный бизнес.

"Проект строительства системы накопления энергии - один из важных составляющих этой стратегии. Он станет нашим пилотом по наработке оптимальных моделей работы на различных сегментах энергетического рынка страны. ДТЭК первым в Украине намерен пройти этот непростой путь, построить эффективную бизнес-модель и открыть возможности для построения в нашей стране батарей большой мощности, что станет нашим вкладом в декарбонизацию отечественной энергетики", - сказал Вольпе.

"Мы очень рады, что смогли завершить испытания первой аккумуляторной системы хранения энергии, которая будет эксплуатироваться ДТЭК в Украине в это непростое время. Наши команды продемонстрировали невероятный энтузиазм и вместе работали над тем, чтобы во время пандемии предоставить конечный продукт вовремя, выполнив удаленные виртуальные заводские приемочные испытания, гарантирующие, что система хранения энергии Honeywell готова к работе. Благодарим ДТЭК за сотрудничество в успешной реализации этого проекта", - отметил Эрен Эргин (Eren Ergin), генеральний директор по возобновляемой энергетике и распределенным активам Honeywell Process Solutions.

Напомним, что в июле 2020 года ДТЭК подписал контракт с американской компанией Honeywell на поставку литий-ионной системы накопления энергии мощностью 1 МВт и емкостью 2.25 МВт/ч. Батарея будет установлена на площадке возле Запорожской ТЭС.

+5
Очень сомневаюсь чтобы компания привыкшая жировать с бюджета и потребителей вдруг решила затянуть себе пояс и начала зарабатывать на собственных инновациях
показати весь коментар
14.01.2021 13:01
+3
При том, что он так же проталкивает "зеленую" энергетику именно для нее они и нужны. Все было бы ничего если бы не "зеленые" тарифы, которые раньше перекрывались за счет дешевой атомной, а теперь напрямую из карманов потребителей!!! И при чем тут Ахметов?!!!
показати весь коментар
14.01.2021 12:59
+3
Тут не поспоришь - Гитлер тоже был великий чел! Тварью он правда тоже был не менее великой.....
показати весь коментар
14.01.2021 13:02
А куда же тогда Ахметовские ТЭС? И сам же Ахметов устанавливает эти аккумуляторы. Что там еще этот хитрожопый татарин задумал?
показати весь коментар
14.01.2021 12:23
Такую личную неприязнь испытываете к Ахметову, что кушать не можете ? Но, причем здесь системы накопления энергии ?
показати весь коментар
14.01.2021 12:50
При том, что он так же проталкивает "зеленую" энергетику именно для нее они и нужны. Все было бы ничего если бы не "зеленые" тарифы, которые раньше перекрывались за счет дешевой атомной, а теперь напрямую из карманов потребителей!!! И при чем тут Ахметов?!!!
показати весь коментар
14.01.2021 12:59
при чем тут Ахметов к тому, что при зедебилах обнищали госэнергокомпании, и вместо наших АЭС покупают энергию у свинорусов? При Порохе и на зеленый тариф хватало, и АЭС все работали.
показати весь коментар
14.01.2021 14:44
При Порохе на зеленый тариф хватало ? шо вы говорите подняли тарифы, перевели кучу народа поначалу на "субсидии", чтоб не бухтели сильно (отдавали тому же Ахметке суперприбыль из бюджета), а потом, как народишко расслабился, субсидии резать начали т.к. не одному Ахметке на аппартаменты в ГрейтБритише не хватает.
показати весь коментар
14.01.2021 16:11
зедебил, при Порохе Зеленый тариф ни на копейку не влиял на тарифы для населения и бизнеса.
показати весь коментар
14.01.2021 19:13
Вы внимательно читали статью? И кому принадлежит ДТЭК Вы знаете?
показати весь коментар
14.01.2021 18:05
читал, знаю. Дальше что?
показати весь коментар
14.01.2021 19:14
зедебил упоротый, системы накопления для Зеленого тарифа не нужны ни капли Ахметову - их использование в Зеленом тарифе во первых не предусмотрено, а во вторых снизит прибыль. Они нужны будут для балансировки в будущем, при значительных избытках выработки и снижению Зеленых тарифов.
показати весь коментар
14.01.2021 21:11
Очень и очень прорывная технология и техника - за надежными системами накопление энергии будущее! Возможно ДТЭК со временем трансформируется в украинскую Silicon Valley /Кре́мниевую доли́ну ? Если власть не ... помешает? Бизнес, - ВОЗМОЖНО, - уже прошел период накопления ?, а вот во власть приходят молодые волки - жадные, ненасытные, быстро хватануть здесь и теперь
показати весь коментар
14.01.2021 12:47
Очень сомневаюсь чтобы компания привыкшая жировать с бюджета и потребителей вдруг решила затянуть себе пояс и начала зарабатывать на собственных инновациях
показати весь коментар
14.01.2021 13:01
В кого еще этот хапуга может трансформироваться? Только в такого же вора как и сейчас только с большим аппетитом.
показати весь коментар
14.01.2021 18:06
ты просто завидуешь Ринату
показати весь коментар
14.01.2021 20:56
Та успокойтесь уже донецкие со своим Ренатом. Точно так у нас на работе один беженец заявляет что мы ничего не знаем, Ренат в Донецке какой то там парк и стадион построил, а то что он за бесценок присвоил самые ценные металлургические предприятия и много чего еще, вы или не знаете или не хотите знать.
показати весь коментар
14.01.2021 21:17
от куда ты знаешь что за бесценок?
показати весь коментар
14.01.2021 22:38
Ринат - великий чел !
показати весь коментар
14.01.2021 12:50
Тут не поспоришь - Гитлер тоже был великий чел! Тварью он правда тоже был не менее великой.....
показати весь коментар
14.01.2021 13:02
Гитлер это ужасная личность, но по крайней мере не обворовывал свой народ. А если Ахметке дать такие же права как у Гитлера, то боюсь образ Адольф Алоизовича мог бы померкнуть.
показати весь коментар
14.01.2021 18:09
да, красавчик. Раз зекоманда с Коломойским не могут решать проблемы энергорынка - их решит Ринат, и еще и заработает на этом.
показати весь коментар
14.01.2021 21:05
Да кто бы сомневался, порохоскоткое быдло нахваливает сепара ахметку, никогда такого не было и вот опять.
показати весь коментар
14.01.2021 21:24
а пруф на сепаратизм Ахметова можно в студию? Или тебя в очередной раз отправить в петушиный уголок за балабольство?)))
показати весь коментар
14.01.2021 22:39
Что порохососина, про батальон восток и ходаковского ты ничего не слышало? А так же про рации для сепаров в ахметовских гумконвоях (это не считая самих продуктов)? Нет желания тратить время на поиски в интернете нужных ссылок, хочешь поищи сам, хотя зная что из себя представляет порохососное быдло уверен, что ты не станешь разрушать образ пресвятого вальцмана и его верного подвижника ахметки.
показати весь коментар
15.01.2021 01:51
Мне не интересны тупые фантазии зедебила. Пруфов ты не сможешь найти, потому что их несуществует конечно же.
показати весь коментар
15.01.2021 06:25
Компоненти системи накоплєнія енєргіі... Вимовити слово акумулятор язик не повертається?
показати весь коментар
14.01.2021 13:11
Сам по себе аккумулятор работать так не будет. А когда помимо аккумулятора есть еще инвертора, контролеры, защита - это уже система
показати весь коментар
14.01.2021 14:46
Молодцы. Работайте назло зедебилам
показати весь коментар
14.01.2021 14:46
Что петушок шоколадный, уже подсчитал кусочек гешефта который достанется тебе лично от грабежа всей страны? Именно поэтому ты так весело кукарекаешь о новых "достижениях" партнера шоколадки ахметова?
показати весь коментар
14.01.2021 15:01
что ты петушок раскудахтался? Вы же воняли, что с балансом проблемы. Вот вам Ринат делает доброе дело - решает праблемы с балансировкой.
показати весь коментар
14.01.2021 19:15
Да нет, проблема не только с балансом (хотя и это есть благодаря шоколадному мародеру), а с ценой всех этих "инноваций" для всех нас. До того как твой шоколадный хозяин не начал разваливать энергосистему своей аферой с зеленой энергетикой и "рынком" электроэнергии никаких гигантских аккумуляторов не нужно было. И кстати, если бы ты не был тупым порохоскотским заднеприводным быдлом, то знал бы, что за все эти чудесные "инновации" от ахметки-шоколадки заплатим мы все из своих карманов через заоблачный тариф на э/э.
показати весь коментар
14.01.2021 21:23
я не платил за Зеленый тариф - ты балабол. За Зеленый тариф платят мне)))
показати весь коментар
14.01.2021 22:40
Ну это все меняет, раз ты сам мародер, тогда мародерство это прекрасно, не так ли? В этом и есть вся суть шоколадного быдла, не удивлен что ты и сепаров отмазываешь, потому такое быдло как ты и мать родную продадите, не говоря уже про Родину, так что петушок колорадка у тебя наверняка припрятана, так, на всякий случай, а вдруг "цена" будет выгодная за которую можно будет страну продать.
показати весь коментар
15.01.2021 01:55
я Законный производитель электроэнергии. Такой же Законный как например в Германии.
А мародеры в твоей тупорылой, петушиной голове зедебила отбитого))))
А Ахметов не сепар. Ринат - украинский Илон Маск.
показати весь коментар
15.01.2021 06:29
Будуть вночі від ТЕС заряджати та продавати вдень як с
показати весь коментар
14.01.2021 17:12 Відповісти
сам придумал этот бред сивой кобылы?
показати весь коментар
14.01.2021 20:57 Відповісти

