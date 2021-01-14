ДТЭК и Honeywell провели заводские испытания компонентов системы накопления энергии

ДТЭК и Honeywell успешно провели заводские испытания основных компонентов первой в Украине промышленной литий-ионной системы накопления энергии, начало монтажа которой запланировано на январь 2021 года.

Об этом сообщил директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

"Несмотря на тяжелую ситуацию с пандемией и сложности с логистикой, мы с нашими партнерами из Honeywell успешно протестировали все основные компоненты литий-ионной системы накопления энергии мощностью 1 МВт и емкостью 2.25 МВт⋅ч. Из-за карантина в некоторых странах мы пошли по сценарию заводских испытаний в удаленном режиме по видеосвязи", - сказал Вольпе.

По его словам, заводские испытания стеков с батареями производства Powin Energy производились удаленно по видеосвязи в Торонто из-за жесткого карантина в Канаде и закрытия границ. Остальные части системы накопления энергии (трансформатор, распредустройство и контейнер для батарейных стэков) также успешно прошли испытания удаленно, отметил директор по инновациям ДТЭК.

"В то же время, произведенный компанией EPC Power инвертор принимался и испытывался специалистами ДТЭК в Сан-Диего, США на площадке производителя", - добавил Вольпе.

Он также сообщил, что первоначальная емкость в 1.5 МВт.ч была увеличена Honeywell до 2.25 МВт.ч.

"Это позволит гарантировать эксплуатационные характеристики системы с учетом естественной деградации батарей и выйти на новые сегменты рынка, в первую очередь, балансирующий", - отметил директор по инновациям ДТЭК.

Вольпе напомнил, что недавно ДТЭК презентовал свою новую десятилетнюю стратегию развития в которой компания взяла на себя обязательства по трансформации в более экологичный, эффективный и технологичный бизнес.

"Проект строительства системы накопления энергии - один из важных составляющих этой стратегии. Он станет нашим пилотом по наработке оптимальных моделей работы на различных сегментах энергетического рынка страны. ДТЭК первым в Украине намерен пройти этот непростой путь, построить эффективную бизнес-модель и открыть возможности для построения в нашей стране батарей большой мощности, что станет нашим вкладом в декарбонизацию отечественной энергетики", - сказал Вольпе.

"Мы очень рады, что смогли завершить испытания первой аккумуляторной системы хранения энергии, которая будет эксплуатироваться ДТЭК в Украине в это непростое время. Наши команды продемонстрировали невероятный энтузиазм и вместе работали над тем, чтобы во время пандемии предоставить конечный продукт вовремя, выполнив удаленные виртуальные заводские приемочные испытания, гарантирующие, что система хранения энергии Honeywell готова к работе. Благодарим ДТЭК за сотрудничество в успешной реализации этого проекта", - отметил Эрен Эргин (Eren Ergin), генеральний директор по возобновляемой энергетике и распределенным активам Honeywell Process Solutions.

Напомним, что в июле 2020 года ДТЭК подписал контракт с американской компанией Honeywell на поставку литий-ионной системы накопления энергии мощностью 1 МВт и емкостью 2.25 МВт/ч. Батарея будет установлена на площадке возле Запорожской ТЭС.