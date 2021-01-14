Кабмин повысил минимальную цену украинского "шампанского" до 109 гривен за бутылку
Кабинет министров повысил минимальную розничную цену на украинские игристые вина, вина газированные, сброженные напитки, вина (напитки) ароматизированные игристые (газированные) повышена с 89 до 109 грн за бутылку 0,7-0,75 литра.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития, экономики, торговли и сельского хозяйства.
"В результате выигрывают все: украинские виноделы станут конкурентоспособными и восстановят утраченные позиции на рынке. Виноградари будут иметь больший спрос на их сырье. Украинский потребитель будет иметь качественный, а не фальсифицированный, продукт", – заявил глава Минэкономики Игорь Петрашко.
Министр отметил, что главная проблема сектора состоит в том, что сейчас на рынке происходит манипуляция названиями продукции и ценами: менее качественные импортные напитки на основе вина продаются по одинаковой цене с более качественными украинскими игристыми винами.
По словам Петрашко, национальные производители потеряли 40% рынка игристых вин, в связи с чем возникла угроза закрытия украинских винодельческих заводов. Принятое постановление устраняет все манипуляции и урегулирует вопросы "цена должна равняться качеству", считает глава Минэкономики.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль