"Нафтогаз" заявил об угрозе дефолта из-за передачи "Укртранснафты" Министерству энергетики

Инициированная Министерство энергетики передача "Укртранснафты" в управление Минэнерго противоречит действующему законодательству и может привести к кросс-дефолту по обязательствам группы "Нафтогаз" на общую сумму 64 млрд грн.

Об этом сказано в заявлении пресс-службы "Нафтогаза".

"Реорганизация и/или отчуждение активов "Нафтогаза" в столь значительных объемах может привести к нарушению обязательств предприятий группы по действующим кредитным договорам и международным публичным инструментам. По состоянию на сейчас это эквивалентно более 64,5 млрд грн. И, как следствие – дефолту по обязательствам", – сказано в заявлении.

В компании обращают внимание, что передача акций "Укртранснафты" в обход решений акционера ("Нафтогаза") также может приравняться к растрате имущества в особо крупных размерах.

"Нафтогаз" отмечает, что такое предложение также противоречит утвержденной Кабмином политике собственности, которая определяет в качестве стратегической задачи компании подготовку к проведению первичного публичного размещения миноритарного пакета акций (IРО) на одной из ведущих фондовых бирж.

Кроме того, безвозмездная передача акций "Укртранснафты" приведет к убытку "Нафтогаза" в размере 11,7 млрд грн, заявляют в компании.

Ранее первый заместитель главы правления "Уктранснафты" Андрей Пасишник сообщил, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко инициировал передачу компании в управление министерства.

Согласно сообщению Пасишника в Facebook, Витренко также предлагает передать в управления Минэнерго ПАО "НЭК "Укрэнерго" и АО "Магистральные газопроводы Украины".

Как сообщалось, Кабинет министров 21 декабря 2020 года назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики, возложив на него исполнение обязанностей главы министерства. Уходу Витренко из "Нафтогаза" предшествовал длительный конфликт с главой правления компании Андреем Коболевым.

Перед этим Верховная Рада отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. "За" проголосовали только 186 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил, что Верховная Рада может вернуться к этому вопросу в январе.

дефолт (102) Нафтогаз (3358) Укртранснафта (314) Вітренко Юрій (264)
+9
Вот так смотришь на весть этот цирк, который устраивают это клоуны и складывается впечатление что им просто скучно. Одни повышают цены, потом другие с умными репами сидят и чешут месяцами затылки, делая вид что пытаются все это разрулить. Но зарплаты у них по сравнению с народом просто космические, а народ ждет очередного маразма и очередного повышения цен. такого беспредела нет ни в одной стране, а интеграцией в Европу только прикрываются, мы в Европе и даром не надо.
14.01.2021 13:17 Відповісти
+7
Ага. Тоесть прибыли Нафтогаза ето личные прибыли Коболева и его мамы. А дефолт нафтогаза ето проблемы и убытки Украины? А не пойти бы вам с вашими подходцами.... Имел я ввиду ваш Нафтогаз и вашу коболеву маму. И не нужно пугать. Без ваших царей и чинуш Украина не пропадет
14.01.2021 14:19 Відповісти
+6
Просто потому, что дефолт "Нафтогаза" это дефолт Украины. А вы этого хотите "побыстрее", если я правильно понял.
14.01.2021 14:07 Відповісти
И ЩО КОБОЛЄВ НА МІНІМАЛКУ НІЗЯ.
14.01.2021 13:07 Відповісти
У них минималка это 1 лимончик.
14.01.2021 15:28 Відповісти
В день
14.01.2021 17:31 Відповісти
Подивіться на ці самовдоволені морди. Хто а, точніше ЩО, для них народ України. Та клали вони на нас все, що можна покласти.
14.01.2021 17:29 Відповісти
зеленые "специалисты" доведут до дефолту не только Нафтогаз и всю Украину.
14.01.2021 13:16 Відповісти
на жаль, здійснять 100% задуманого?
14.01.2021 15:24 Відповісти
Почему нас должны интересовать проблемы Коболева и его мамы получающие в месяц миллионы грн? Да насрать. Банкротьтесь побыстрее уроды. Знакомый отапливает дом електроенергией и ему ето обходится всего в 1500грн/месяц. А из за таких уродов как Коболев, Ахметов, Фирташ и Парашенко повышаются цены на електроенергию чтобы народ опять переходил на сверхдорогой газ.
14.01.2021 13:54 Відповісти
Руки прочь от мамы коболева!!!
14.01.2021 15:26 Відповісти
Простите господа, но вы глупости говорите, авантюрные действия правительства, обусловленные всего лишь борьбой за влияние, могут привести к невыполнению "Нафтогазом" международных обязательств, что будет иметь тяжёлые, если не катастрофические последствия для бюджета и всей финансовой системы Украины и первыми пострадают от этого те кто сейчас кричит про маму Коболева, Коболев тут совершенно ни при чём, он работает по контракту, плюнет и уедет в Лондон, а вы останетесь, с долгами и без зарплаты.
14.01.2021 16:23 Відповісти
Долги Коболеву пусть выплачивает тот из своего кармана, кто ставил подпись под контрактом.
Знал, кого покупал. Ведь была в прошлом году возможность не продлевать контракт с Коболевым, а послать его к маме.
14.01.2021 16:35 Відповісти
Просто поразительно! Какой Коболев?! Это долги государственной компании, платить по ним будем мы с вами, хотим мы того или нет.
14.01.2021 17:53 Відповісти
Нафтогаз это та компания, которая правительству не подчиняется. А Коболев - персона неприкасаемая. С ним был заключен контракт, а он в свою очередь проводит политику Нафтогаза и заключает контракты Нафтогаза. С него и спрос.
А то, что Нафтогаз - государственная компания - это просто номинально. На бумаге.
14.01.2021 18:21 Відповісти
Прибыль "Нафтогаза" - это дивиденды и налоги в бюджет. А сам "Нафтогаз" - один из крупнейших налогоплательщиков. И премии руководства на этом фоне - мизер
14.01.2021 18:15 Відповісти
200 млн грн в месяц это мизер? и это только у одного Коболева, а там такых Коболевых сидит не один десяток

для справки 200 млн грн это пенсии для 100 тыс пенсионеров
15.01.2021 06:27 Відповісти
Чего не триллионов? Давай, кто больше)
19.01.2021 18:54 Відповісти
А Каламойский, подмявший под себя всю энергетическую отрасль, и его буратино, значит, красавчеги и ни пр чем?!
14.01.2021 14:13 Відповісти
Нафтогаз стає основним постачальником газу для населення,
і зараз виштовхує з роздрібного ринку хвірташа,
який є продовженням рук газпрому
14.01.2021 14:38 Відповісти
Руками Витренко давят на Коболева, но тот тоже не пальцем деланный, вполне может устроить крупный скандал с невыполнением международных обязательств, а это ещё более отдалит правительство от получения кредитов МВФ, когда и так позиции сторон отдаляются с каждым днём, конституционный кризис, разгул коррупции, судебный произвол, несбалансированная фискальная и бюджетная политика, лавинообразное падение промпроизводства, возврат к механизму ПСО на рынке газа, кризис в электроэнергетике и т.д и т.п.
14.01.2021 14:03 Відповісти
О клоуни, всі підприємства енергетики належать до стратегічних, в т.ч. державні підприємства "Нафтогаз", "Укртранснафта" , вони всі повинні бути під прямим управлінням Кабміну. А то придумали собі хитросплетені постанови і розпорядження як вкрасти державну власність, користуватись нею, гребти мільярдні прибутки і мільйонні премії (думаю не без відкатів), і та свора проголосила це ніби європейським вектором розвитку і реформування. Вся та шушера давно мала б замість Кариб, Вірджінських островів, Мальдів і ОАЄ, відпочивати тишком-нишком (нижче скошеної трави) в ІТЛ-40 чи ІТЛ-47 (Жвирка, Сокальщина) -для довічників.
Ні, ті 2 потвори ще між собою стали гризтись двобою за доступ до народної власності, що їм прем"єр, вони під юрисдикцією МВФ, от і витворяють що самі вздумають у своїх відморожених макітрах. Та така структура як "Нафтогаз" ( Коболев з його бандою) взагалі не потрібна, а ще становить загрозу економічній незалежності, а воно ще хоче пакет акцій ДП розміщувати на фондовій біржі... , скинути підприємство -монополіста з усіма державними активами і оборотом у 1/3 бюджету України. За таке і вишки мало... А що ж нам скаже Гарант Конституції? Мабуть ще налепече про європейський вибір, стратегічні плани у глобалізованому світі, а 2-й буде втирати демосу про хаб-мінус щоб одне місце не порвали. Ой дочекаються на свою ...
14.01.2021 14:37 Відповісти
коли підприємство під контролем типу кабмыну
туди призначається смотрящий і підприємство тупо дерибаниться,
тому що відсутній будь-який контроль
показати весь коментар
14.01.2021 14:51 Відповісти
"Нафтогаз" заявил об угрозе дефолта из-за передачи "Укртранснафты" Министерству энергетики - Цензор.НЕТ 63 https://biz.censor.net/user/388959 Не питання в формальному та ілюзорному перепідпорядкуванні, можна було б поставити під контроль міненерго (Вітренка), питання в тому, що такі гігантські підприємства мають бути під контролем українського уряду. А щодо самого уряду, то згідний з Вами, що там є питання, відсутній належний контроль. Але не може клоун у намальованих собі рамках статуту державного підприємства (звичайно статуту затвердженого Кабміном), придуманими наглядовими радами (на догоду міжнародним аферистам від МВФ та інших глобальних організацій) витворяти такі реверанси у найбіднішій країні Європи з мільйонними зарплатами, ще більшими преміями (такі речі ніхто навіть не дозволив би в мільярдному приватному бізнесі США, Британії, Німеччини), там створюють наглядові ради власники від бізнесу щоб ефективніше управляти, а у нас щоб спільно, дружньо і багато красти, красти і ще раз красти.
14.01.2021 15:20 Відповісти
це є чистий соціалістичний, антиглобалістський, антисоросовський підхід,
мета якого тупо призначити смотрящего, який формально працює за мінімальну зп..
Приклад : Одеський припортовий завод..
при керуванні кабміном відсутність прозорості і розкрадання гарантоване..
Стандартним підходом прозорого у керуванні держ.підприємствами є їх
корпоратизація
14.01.2021 15:40 Відповісти
Та коли ж ви,***... вже нажеретесь,тварі?
14.01.2021 14:53 Відповісти
"Нафтогаз" заявил об угрозе дефолта из-за передачи "Укртранснафты" Министерству энергетики - Цензор.НЕТ 8452
14.01.2021 17:32 Відповісти
Два заклятых друга делят Нафтогаз. Миллионные зарплаты - мощный стимул для победителя.
14.01.2021 15:23 Відповісти
примітивне твердження, але однодумців знайдете.
14.01.2021 15:27 Відповісти
Короче новый министр просто корыто к себе передвигает, а кобылов не хочет его отдавать, так как харчеваться то он потом где будет?..............
14.01.2021 20:21 Відповісти
та яка вже різниця..."згорів сарай,гори і хата"
15.01.2021 10:21 Відповісти
когда ж они повыздыхают там
15.01.2021 14:11 Відповісти
Дюрбан продолжается:нам 6,99 за куб-деньги,а там-миллиарды долларов...и не луснут,твари...
