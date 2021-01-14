Дочерняя компания "Газпрома" объявила о начале работ по достройке "Северного потока-2"

Дания получила расписание планов строительства газопровода "Северный поток 2" в своих водах, ожидается, что работы начнутся 15 января.

Об этом сообщил пресс-секретарь Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансе, передает Интерфакс.

"Датское энергетическое агентство на прошлой неделе получило временное расписание дальнейшего строительства "Северного потока 2" от компании Nord Stream 2 AG", – сказал представитель ведомства.

По его словам, "работы по прокладке трубы в датских водах планируется возобновить 15 января" на основе условий, оговоренных в выданном разрешении.

В свою очередь Датское национальное агентство по мореплаванию сообщило, что с 15 января трубоукладочное судно "Фортуна" может приступить к работам по укладке "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании.

Согласно данным международной системы позиционирования морских судов, в четверг "Фортуна" выходит из немецкого порта Висмар, где она была пришвартована с конца декабря. Днем в четверг судно обновило в системе место назначения с порта Висмар на "море".



Как сообщалось, в декабре "Фортуна" достроила 2,6 км газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне Германии. В этом случае трубоукладочные работы велись на глубине менее 30 м и заняли около двух недель. В территориальных водах Дании нужно проложить около 147 км трубопровода на значительной глубине.

Напомним, в середине октября 2020 года в интервью журналу "Газпром" заместительница председателя правления "Газпрома", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова сообщала: "Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него".

В начале 2020 года президент России Владимир Путин выразил надежду, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено до конца текущего года или в первом квартале 2021 года.