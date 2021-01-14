БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Дочерняя компания "Газпрома" объявила о начале работ по достройке "Северного потока-2"

Дания получила расписание планов строительства газопровода "Северный поток 2" в своих водах, ожидается, что работы начнутся 15 января.

Об этом сообщил пресс-секретарь Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансе, передает Интерфакс.

"Датское энергетическое агентство на прошлой неделе получило временное расписание дальнейшего строительства "Северного потока 2" от компании Nord Stream 2 AG", – сказал представитель ведомства.

По его словам, "работы по прокладке трубы в датских водах планируется возобновить 15 января" на основе условий, оговоренных в выданном разрешении.

В свою очередь Датское национальное агентство по мореплаванию сообщило, что с 15 января трубоукладочное судно "Фортуна" может приступить к работам по укладке "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании.

Согласно данным международной системы позиционирования морских судов, в четверг "Фортуна" выходит из немецкого порта Висмар, где она была пришвартована с конца декабря. Днем в четверг судно обновило в системе место назначения с порта Висмар на "море".


Как сообщалось, в декабре "Фортуна" достроила 2,6 км газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне Германии. В этом случае трубоукладочные работы велись на глубине менее 30 м и заняли около двух недель. В территориальных водах Дании нужно проложить около 147 км трубопровода на значительной глубине.

Напомним, в середине октября 2020 года в интервью журналу "Газпром" заместительница председателя правления "Газпрома", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова сообщала: "Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него".

В начале 2020 года президент России Владимир Путин выразил надежду, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено до конца текущего года или в первом квартале 2021 года.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс
газ (8110) газопровід (1187) Газпром (2578) Данія (251) Північний потік (1087)
Топ коментарі
+9
Реальные "европейские ценности".Если бы не США,эти сморчки о санкциях бы и не подумали.Шредер не даст соврать
показати весь коментар
14.01.2021 14:25 Відповісти
+8
козломордые никак не уймутся) Да не достроите вы Северный Поток - 2. Кишка тонка
показати весь коментар
14.01.2021 13:15 Відповісти
+8
Достроят. В крайнем случае сбросят в воду 150 км труб и скажут что достроили.) Они могут. Другое дело как они по нему газ будут качать если ни одна страховая этот шмат трубы не застрахует. Тут дочерней конторой газпрома не обойтись. Запасаемся попкорном)
показати весь коментар
14.01.2021 13:20 Відповісти
козломордые никак не уймутся) Да не достроите вы Северный Поток - 2. Кишка тонка
показати весь коментар
14.01.2021 13:15 Відповісти
пущай строят *********, а потом запретить эксплуатацию, например.)
показати весь коментар
14.01.2021 15:55 Відповісти
Как ? Запретить? Если Німецький регулятор подовжив термін дію попереднього дозволу на будівництво газопроводу "Північний потік-2" до кінця травня 2021 року. зевальцаны))))
показати весь коментар
15.01.2021 13:57 Відповісти
ви не бачите рiзницi мiж дозволом на будiвництво, сертифiкацiею, дозволом на експлуатацiю i т.п.? нiчим допомогти таким не можу.
показати весь коментар
15.01.2021 14:53 Відповісти
Промолчу.... если не прокси ( а скорее всего именно так) то сампрекрасно понимаешь настроения Германии .... Не хочу р₽тукаться тут в комментария- если немцы уже построили наземную часть потока - все было очевидно .... Особенно это касается педантичных немцев))))Бугагагга не хочу вступать в полемику.... Я эти сертификации прекрасно понимаю)))
показати весь коментар
15.01.2021 22:25 Відповісти
Все то ты знаешь, только вот не уследил, что достройку паРаша сегодня снова отложила, знаток епта.))
показати весь коментар
15.01.2021 23:00 Відповісти
Федеральное ведомство Германии по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство Северного потока-2 в водах страны до конца мая, сообщается на сайте регулятора в пятницу, 15 января. Бугагагага
показати весь коментар
18.01.2021 15:16 Відповісти
Дочерняя компания "Газпрома" объявила о начале работ по достройке "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 9925
показати весь коментар
18.01.2021 16:36 Відповісти
так же говорили когда кацапы крымский мост строили,типа санкции и все такое,а они взяли и достроили,кацапы делают свое дело,правильное оно или плохое,они имеют цель и ее достигают невзирая на вой вокруг,Крым уже 7 лет у них а наши только смеятся могут мол ждем когда кацапстан развалится тогда и заберем ) так же будет и с северным потоком 2 возьмут и построят,до конца года будет готов,это не наши соплежуи у которых денег на нормальную вакцину для народа не хватает
показати весь коментар
14.01.2021 17:50 Відповісти
Они и Крымский мост не построили, и энерго мост... это всё только фейки с видеомонтажом!
показати весь коментар
15.01.2021 11:39 Відповісти
Первое задание Байдена нарисовались...
показати весь коментар
14.01.2021 13:18 Відповісти
Козломордое, это задание - для твоего плешивого сморчка.
Кстати, копыто левое так и тягает?))))) паркинсон донимает?)))
показати весь коментар
14.01.2021 15:52 Відповісти
Та ти шо?!)))
А пустые бумажечки рассматривать и перекладывать в стопки, - это тоже "полет нормальный"?)))
Твое плешивое мало того, что рассыпается; оно уже в старческом слабоумии!)))
Хотя, для скрепнутых - это нормально, "полёт нормальный!"😝
показати весь коментар
14.01.2021 16:04 Відповісти
яйцепуй, а чого ти так впрягаешся за паРашу? любиш рашку?
показати весь коментар
14.01.2021 16:14 Відповісти
Та я бачу, козломорде, хто тебе годує!)))
Доречі, Байден - зламав ногу, коли бігав з собакою.
Плешивий сморчок - сидить обіср&не у бункері. Може, вже й здохло, ти збігай, палкою поштиркай!😂
показати весь коментар
14.01.2021 16:16 Відповісти
Але наш пан Байден їм покаже
показати весь коментар
15.01.2021 13:11 Відповісти
Ага))) покажет- ему пофиг - кроме новой « газоразведовательрой» компании а ля бурисма 2
показати весь коментар
16.01.2021 14:18 Відповісти
Достроят. В крайнем случае сбросят в воду 150 км труб и скажут что достроили.) Они могут. Другое дело как они по нему газ будут качать если ни одна страховая этот шмат трубы не застрахует. Тут дочерней конторой газпрома не обойтись. Запасаемся попкорном)
показати весь коментар
14.01.2021 13:20 Відповісти
та да, головне питання нахіба?!
показати весь коментар
14.01.2021 14:01 Відповісти
Ты недооцениваешь *****. Несколько диверсий на нашем газопроводе во время морозов и сразу найдутся и страховщики и другие разрешительные документы лишь бы немцы с хранцузами не замерзли
показати весь коментар
14.01.2021 14:02 Відповісти
Еще год два и там будет достаточно газа и без нашей трубы. Потеряем транзит, это да, но это будет в любом случае. Добыча и газа и нефти у касапов падает и это они сами не скрывают. С каждым годом будут терять по 10-15%. Пилять да они себе прибыль рисуют за счет повышения цен на внутреннем рынке! Не удивлюсь если лет через 10 мы по нашей трубе реверсом им будем поставлять тот же СПГ с европейских терминалов.) Так что тут дело даже не в СП2, это вопрос времени и об этом нужно думать уже сейчас, чтобы небыло сюрпризом как это у нас обычно и бывает.
показати весь коментар
14.01.2021 16:42 Відповісти
Чим ми самі будемо обігріватись краще подумай
показати весь коментар
15.01.2021 14:13 Відповісти
Уже. -Німецький регулятор подовжив термін дію попереднього дозволу на будівництво газопроводу "Північний потік-2" до кінця травня 2021 року.
показати весь коментар
15.01.2021 13:58 Відповісти
Ну « а у нас в квартире газ» а у вас - а у нас «газопровод» - вот ))))))хехехех..... любимая шуточка ВВП о Украине.... Только ответ с « газопроводом не нравился» но вот газопровод не будет нужен....И шредер друг Меркель и главное кореш ВВП.... А схема с поставкой такая через Украину - объемы транзита дороже толкать выходит...Украина скорое разорится чем Газпром ..... ну как с мостом или Олимпиадой- ну и что что самые дорогие объекты - это был распил .... Но построили и им пофигу затраты....... Энергоресурсов там дохххх .... А население растёт ...
показати весь коментар
16.01.2021 14:24 Відповісти
Достроят то достроят, хотя бы для того чтобы своему "народу" было что сказать. А вот дальше какой план? США пока настроены серьезно, но "дети мавзолея" на что то надеются... Посмотрим - мы тут зрители)
показати весь коментар
14.01.2021 22:24 Відповісти
А далі військове вторгнення в нашу країну і примус Германії до переходу на споживання через Північний Потік тому як постачання через Україну буде "нестабільним".
Я так розумію, що кремлівські шизофреніки сподіваються, що це прокатить
показати весь коментар
15.01.2021 14:12 Відповісти
А власні страхові контори мордвинів?
показати весь коментар
15.01.2021 14:14 Відповісти
Реальные "европейские ценности".Если бы не США,эти сморчки о санкциях бы и не подумали.Шредер не даст соврать
показати весь коментар
14.01.2021 14:25 Відповісти
А зато нам Эуропа и немчура рассказывает что мы должны закрыть АЕС и перейти на *зеленку* Ахметова в 10 раз дороже атомной енергии
показати весь коментар
14.01.2021 15:04 Відповісти
Игналинскую АЭС же закрыли, европе не нужны конкуренты с дешевой энергией
показати весь коментар
15.01.2021 07:22 Відповісти
Ага - продать в Европу через территорию Молдавии)))) Как они будут измерять ))) киловаттами)))) хехехе такой бизнес- нах им конкуренты в Европе
показати весь коментар
15.01.2021 14:00 Відповісти
Скоро китайцы проложат туннель под океаном, американцы высадятся на Марксе, японцы создадут эликсир жизни, Европа откажется от нефти и газа, а Россия все будет с упорством сроить Северный поток 2
показати весь коментар
14.01.2021 15:33 Відповісти
Тюменский врач пошел пешком в соседнюю деревню, чтобы забрать инструменты - у него не было денег на автобус. Через 27 километров его сбила машина, мужчина погиб.
показати весь коментар
15.01.2021 11:27 Відповісти
Ну достройка и ввод в эксплуатацию этого потока, может привести к полно-масштабной войне с мокшанами. Газ по территории Украины это тот рычаг который останавливает плешивого в том числе... Так как мы можем его подорвать. И усьо, "денег нет и хорошего настроения". А так делай что хочешь. Ведь мы без ядерных боеголовок беззащитны. Меморандум как бы работает. Оружие дают(с большой натяжкой), чему-то наших бойцов в начале научили, санкции ввели. Но всё-равно приличного кусака территории нет. Мы сами по себе. Потому подорвать к чёртям этот поток, и начать ликвидацию всех причастных к войне. Мстить нужно жестоко и сильно. Примеры есть. Израиль. Им дорогу никто не желает переходить. Почему?!
показати весь коментар
15.01.2021 12:19 Відповісти
дивишся у суть речей
показати весь коментар
15.01.2021 14:09 Відповісти
Так Обамка в самый разгар( когда сам лично Педро просил летальное оружие) ничего не дал - это у него нынешний президент США был вице. Дали оборонительный и электронный хлам ( в долг и за расписки). Жавелены уже которым срок подходит ( там распил тупо ) Что мешает наклепать «фаготов» за цену одной 🚀 ..... короче что говорить - если кусок хомяк главный Ботофермы тут одни ....только труба газ качать начнёт - свою систему транспорта Украина в может распилить... на металл....А верхушка Украины особо от Росси не отличается - только больше кричит за патриотизм а бабло пилит и долги берет...
показати весь коментар
16.01.2021 14:30 Відповісти
ну почему оружие не дали. Вполне понятно. На тот момент у нас часть руководства армии работало на россисю... И ПП это понимал и Обама это понимал... Лучше бы прислали свою армию...(но меморандум это не договор, сами дураки что отдали ЯО) Но то уже другая история. А наше руководство страны очень сильно отличается. Русские работают так или иначе на свой карман и на интересы росиси... А наши работают на свой карман и на чужую страну. Наши хуже. Место нашим чиновникам в земле в виде удобрений. Но как не парадоксально. Наши чиновники не делают ничего такого чего бы не разрешал народ(закрывал глаза). И чего бы он сам не делал будучи у власти. Чиновники то жили, росли и учились с нами. Они же не с марса прилетели)))
показати весь коментар
18.01.2021 10:34 Відповісти
Факт остаётся фактом - в 2008 Грузии дали - это был прецедент.... Что сделала РФ. Вот и обамка решил не играть с медведем.... Так сказать их хата с краю. А то кто и что был в армии это другой вопрос. Гетман официально просил поддержку ( то что пилили при нем и до него это второй вопрос) . Факт предоставления летального оружия обамке не нужен был - ибо бздел .... а пизеть не мешки таскать ..... Демократия и блаблабла
показати весь коментар
18.01.2021 15:19 Відповісти
Завершення будівництва Північного потоку-2 відклали -
Необхідно перевірити технічний стан обладнання - так оператор пояснив припинення будівництва газопроводу Північний потік-2 у п'ятницю, 15 січня.
Представник Nord Stream 2 AG сказав, що у них є дозвіл Датського енергетичного агентства на початок роботи в п'ятницю, але це не означає, що прокладка труб у Балтійському морі відновиться сьогодні. . .
.https://fakty.com.ua/ua/svit
Дочерняя компания "Газпрома" объявила о начале работ по достройке "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 7016.
показати весь коментар
15.01.2021 12:45 Відповісти
Німецький регулятор подовжив термін дію попереднього дозволу на будівництво газопроводу "Північний потік-2" до кінця травня 2021 року.
показати весь коментар
15.01.2021 14:02 Відповісти
Боюсь, що без війни не обійдеться.
"Та сторона" до неї готується підвищеними темпами, ну а ми - такими саме темпами знищуємо власну державу
показати весь коментар
15.01.2021 14:08 Відповісти
Нет, никакой войны не будет!
У вас же почти все дееспособное население на заработках в ближнем и дальнем зарубежье - они там не замерзнут. Остальных, кто не успел приобщиться "европейским ценностям", чтобы не замерзли, Белоруссия и Крым обеспечат электроэнергией, а газом РФ, а допллнительно можно и валенками, не Америка чай - на всех хватит.
показати весь коментар
15.01.2021 22:17 Відповісти
маєш на увазі, що здамося без бою?
Щось я в це не дуже вірю по-перше, а по-друге це може бути в деякому сенсі навіть гірше за війну
показати весь коментар
16.01.2021 20:22 Відповісти

