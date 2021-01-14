Дочерняя компания "Газпрома" объявила о начале работ по достройке "Северного потока-2"
Дания получила расписание планов строительства газопровода "Северный поток 2" в своих водах, ожидается, что работы начнутся 15 января.
Об этом сообщил пресс-секретарь Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансе, передает Интерфакс.
"Датское энергетическое агентство на прошлой неделе получило временное расписание дальнейшего строительства "Северного потока 2" от компании Nord Stream 2 AG", – сказал представитель ведомства.
По его словам, "работы по прокладке трубы в датских водах планируется возобновить 15 января" на основе условий, оговоренных в выданном разрешении.
В свою очередь Датское национальное агентство по мореплаванию сообщило, что с 15 января трубоукладочное судно "Фортуна" может приступить к работам по укладке "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании.
Согласно данным международной системы позиционирования морских судов, в четверг "Фортуна" выходит из немецкого порта Висмар, где она была пришвартована с конца декабря. Днем в четверг судно обновило в системе место назначения с порта Висмар на "море".
Как сообщалось, в декабре "Фортуна" достроила 2,6 км газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне Германии. В этом случае трубоукладочные работы велись на глубине менее 30 м и заняли около двух недель. В территориальных водах Дании нужно проложить около 147 км трубопровода на значительной глубине.
Напомним, в середине октября 2020 года в интервью журналу "Газпром" заместительница председателя правления "Газпрома", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова сообщала: "Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него".
В начале 2020 года президент России Владимир Путин выразил надежду, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено до конца текущего года или в первом квартале 2021 года.
Я так розумію, що кремлівські шизофреніки сподіваються, що це прокатить
Необхідно перевірити технічний стан обладнання - так оператор пояснив припинення будівництва газопроводу Північний потік-2 у п'ятницю, 15 січня.
Представник Nord Stream 2 AG сказав, що у них є дозвіл Датського енергетичного агентства на початок роботи в п'ятницю, але це не означає, що прокладка труб у Балтійському морі відновиться сьогодні. . .
.https://fakty.com.ua/ua/svit
.
"Та сторона" до неї готується підвищеними темпами, ну а ми - такими саме темпами знищуємо власну державу
У вас же почти все дееспособное население на заработках в ближнем и дальнем зарубежье - они там не замерзнут. Остальных, кто не успел приобщиться "европейским ценностям", чтобы не замерзли, Белоруссия и Крым обеспечат электроэнергией, а газом РФ, а допллнительно можно и валенками, не Америка чай - на всех хватит.
Щось я в це не дуже вірю по-перше, а по-друге це може бути в деякому сенсі навіть гірше за війну