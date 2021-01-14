Украинские аэропорты потеряли за год 64% пассажиров

Согласно оперативным данным Государственной авиационной службы, аэропорты Украины в 2020 году обслужили 8,66замлн пассажиров, что на 64,4% меньше, чем за 2019 год.

В международном сообщении пассажиропоток украинских аэропортов за указанный период сократился на 65,3% – до почти 7,63 млн человек, сообщает Интерфакс-Украина.

В том числе украинские авиакомпании в 2020 году обслужили почти 4,79 млн чел., что на 65% меньше показателя за 2019 год. Из них в международном сообщении перевезено почти 4,28 млн чел. (сокращение на 65,8%).

При этом за прошедший год украинские авиакомпании выполнили 44,2 тыс. коммерческих рейсов (сокращение на 57,2%), в т.ч.34,6 тыс. международных (-60,1%).

Как сообщалось, аэропорты Украины в 2019 году обслужили 24,34 млн пассажиров, что на 18,5% больше, чем в 2018 году.