Интернет-провайдер Giraffe объявил о прекращении работы

Оператор беспроводного интернета по технологии WiMAX компания "Интеллектуальные коммуникации" (ТМ "Giraffe"), с 1 февраля 2021 года прекратит свою деятельность.

На сайте компании причиной прекращения работы указано "проведение масштабной реконфигурации телекоммуникационной сети оператора на всей территории Украины", обратило внимание агентство Интерфакс-Украина.

При этом срок прекращения предоставления услуг доступа к интернету в следующем же сообщении компании указан как 1 апреля 2021 года.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) на заседании 12 января аннулировала все разрешения оператора на эксплуатацию радиоэлектронных средств.

"Комиссия аннулировала ООО "Интеллектуальные коммуникации" 131 разрешение на эксплуатацию радиоэлектронных средств в связи с аннулированием лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины", – отмечается в сообщении на сайте НКРСИ.

В дальнейшем регулятор планирует выставить на конкурс лицензию Giraffe на диапазон 2300 МГц.

Как сообщалось, 8 января 2019 года НКРСИ продлила на пять лет срок действия лицензии на радиочастотный ресурс компании Giraffe.

Оператор Giraffe работал в Украине с в 2009 года, оказывая услуги беспроводного интернета в устаревшем стандарте WiMAX, компания владела общенациональной лицензией на полосу в 55 МГц в диапазоне 2,345-2,4 ГГц и неоднократно высказывала заинтересованность в переходе на технологию 4G мобильной связи, однако в аукционе на соответствующие лицензии не участвовала.

В мае 2018 года основатель и экс-президент ведущего украинского оператора мобильной связи "Киевстар" Игорь Литовченко вышел из состава участников ООО "Интеллектуальные коммуникации", и, согласно данным Государственного реестра физических и юридических лиц - предпринимателей, владельцем компании является глава совета директоров VTEL Middle East and Africa Аммар Аккер, который также является исполнительным директором коммуникационной компании Palestine Telecom Group.

Литовченко стал владельцем ООО "Интеллектуальные коммуникации" в 2016 году через кипрскую компанию "Магнилда Холдингс Лимитед".

Первоначально инвестиции в "Интеллтелеком", который продвигал на рынке технологию Wimax, был созданный в ОАЭ телекоммуникационный VTEL Holdings, фокусировавшийся на развивающихся рынках. Управление украинской компанией осуществлялось через VTEL Holdings GmbH, а затем LMS 2. Beteiligungs GmbH.