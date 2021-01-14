Крупные сети АЗС повысили цены на автогаз

Розничные сети АЗС 14 января повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-20 копеек за 1 литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены 3 коп. – до 11,77-11,79 грн/л.

Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Житомирской области, где стоимость автогаза выросла на 70 коп. – до 11,65 грн/л. При этом в Ривненской области продукт на станциях "Привата" подешевел на 15 коп. – до 11,45 грн/л.

"БРСМ-Нафта" во всех регионах своего присутствия, за исключением Одесской и Полтавской областей, подняла цены на 10-20 коп. – до 11,99-12,19 грн/л.

На станциях Motto в Днепропетровской области автогаз подорожал на 30 коп. – до 12,38 грн/л, в Киевской и Харьковской – на 10 копеек, до 11,18 грн/л и 12,18 грн/л соответственно.

Такие сети как Mango, "Укргаздобыча" и "Кворум" увеличили цифры ценников на автогаз на 10-30 коп./л.

Средняя стоимость СУГ по Украине 14 января составила 12,36 грн/л (+2 коп./л).

5-14 января оптовая стоимость сжиженного газа заметно возросла. В частности, по данным "А-95", за этот период средняя оптовая цена ватогаза на условиях самовывоза с газонаполнительных станций выросла на 1 350 грн/т, до 20 060 грн/т.