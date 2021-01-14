Экспорт меда из Украины в 2020 году вырос на 45%
Экспорт меда из Украины в 2020 году возрос на 45,1% по сравнению с предыдущим годом – до 80,8 тыс. тонн с 55,7 тыс. тонн, а в долларовом выражении – на 27,2%, со $101 млн до $139 млн, сообщила Государственная таможенная служба.
В результате доля меда в экспорте увеличилась до 0,28% с 0,2% годом ранее, сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно ее данным, импорт меда в Украину в минувшем году хотя и вырос в натуральном выражении в 6,5 раза, а в денежном – в 4,5 раза, все равно более чем в 500 раз уступает экспорта. В абсолютном выражении он составил 0,14 тыс. тонн на $0,27 млн.
Гостаможслужба уточнила, что крупнейшими тремя рынками сбыта украинского меда в прошлом году стали Польша – 26%, Германия – 18,8% и США – 9,7%.
Джерело: Интерфакс-Украина
