Нацсовет телерадиовещания призвал остановить поставки телевизоров из РФ

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обращается к производителям и поставщикам телевизионных приемников, медиаплееров, а также смартфонов и других устройств с настоятельной просьбой как можно быстрее отказаться от поставок такой техники с территории Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба Нацсовета, правительство РФ утвердило перечень программ, которые должны быть предварительно установлены на такие виды товаров.

Нацсовет сообщает, что в РФ на телеприемники с функцией Smart TV, или которые имеют операционные системы, позволяющие добавлять и использовать приложения, будут установлены приложения для просмотра ряда телеканалов и сервисов, которые запрещены для распространения на территории Украины.

"Также обращаем внимание, что на смартфоны и другие портативные устройства, произведенные в РФ, или произведенные для реализации и использования на территории РФ, будут установлены приложения от компаний, подпадающих под санкции на территории Украины", - говорится в сообщении.

Нацсовет обращается к сетям розничной торговли и частным предпринимателям прекратить практику установления программ, которые позволяют просматривать запрещены каналы или пользоваться запрещенными сервисами.

Национальный совет обратился в Кабинет министров и СНБО с просьбой принять меры для того, чтобы предотвратить поставки такой техники в Украине.