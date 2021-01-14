МИД запустил сайт об Украине для привлечения иностранных туристов

Министерство иностранных дел представило цифровой портал Ukraine.UA о современной Украине для иностранных аудиторий.

Об этом сообщил глава министерства Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба МИДа.

"Мы создали сайт Ukraine.UA, чтобы мир узнал о настоящей Украине: креативной, динамичной, инновационной. Стране разнообразия и чарующей природы. Стране свободы и достоинства. Стране, в которой тысячелетняя история и культура дополнены амбициозным видением будущего", – заявил министр.

По словам Кулебы, к созданию проекту были привлечены ведущие специалисты и профильные агентства, и он будет развиваться и после запуска.

"В частности, на сайте размещен фотобанк "Украина", который я анонсировал летом. Тогда на мой призыв откликнулись многие фотографы, замечательные работы которых впоследствии вошли в сборник. Фотографии можно свободно использовать в некоммерческих целях для продвижения Украины за рубежом", – сообщил министр.

Кулеба добавил, что главной целью проекта является формирование положительного имиджа Украины за рубежом.

По словам главы МИД, в настоящее время работает англоязычная версия сайта, а в течение 2021 года планируется запуск французской, немецкой, испанской, арабской и китайской языковых версий.