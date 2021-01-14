"Укравтодор" завершил ремонт обхода Золотоноши в Черкасской области

Государственное агентство автомобильных дорог Украины завершило ремонт обхода города Золотоноша (Черкасская область).

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Facebook.

"Впервые за годы независимости Украины на дороге Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь в 2020 году провели ремонт. В частности, в рамках программы "Большое строительство" капитально отремонтировали 33,5 км автодороги, включая с обходом города Золотоноша", - сказано в сообщении.

Агентство отмечает, что на указанном участке, в частности, было отремонтировано дорожное покрытие, установлен бортовой камень, в пределах города обустроены тротуары с бетонной плитки, а также установлены освещение, дорожная разметка, барьерное ограждение и дорожные знаки.

Подрядчик - ООО "Общее украинско-немецкое предприятие "Автострада".