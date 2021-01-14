Оккупационные власти Крыма выставили на продажу винзавод "Коктебель"

Оккупационные власти Крыма выставили на продажу через аукцион завод марочных вин "Коктебель" со стартовой ценой 100 млн рублей или около $1,4 млн.

Об этом сообщается на российском сайте для размещения информации о проведении торгов, сообщает проект "Крым.Реалии".

В документации указано, что на продажу выставлено недвижимое имущество винзавода – 73 объекта в Щебетовке, Коктебеле, Курортном, Наниково. Их стоимость оценена в 80,8 млн рублей. Также отмечается, что земельные участки предприятия оценены в более чем 17,35 млн рублей, движимое имущество – меньше 2 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 января. Проведение торгов запланировано на 26 января.

Сейчас захваченный оккупационными властями завод на 99,8% принадлежит ООО "Гатчинский спиртовой завод" из Ленинградской области России. Предприятие принадлежит Михаилу Якубчику, которого российские СМИ называют родственником директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

Завод марочных вин "Коктебель" был основан в 1879 году. Согласно информации на сайте предприятия, завод обладает собственными виноградниками на площади около 1070 гектар и емкостным парком не менее 5 миллионов литров для производства тихих вин и не менее 6 миллионов литров – для производства десертных вин и портвейнов.

Как сообщалось, в декабре 2020 года оккупационные власти Крыма продали одно из крупнейших винодельческих и виноградарских объединений "Массандра" российской компании "Южный проект" за $73 млн.

ООО "Южный проект" – структура банка "Россия" Юрия Ковальчука. Эта российская компания в 2017 году за 1,5 миллиарда рублей купила завод шампанских вин "Новый Свет" в оккупированном Крыму.

Банк "Россия" одним из первых, еще в марте 2014 года, подпал под санкции, введенные США и Европой из-за аннексии Крыма. Согласно сообщениям СМИ, основанный в Санкт-Петербурге банк тесно связан с президентом РФ Владимиром Путиным, так как Путин – друг совладельца банка Юрия Ковальчука, являющегося, как и президент, соучредителем дачного кооператива "Озеро" под Санкт-Петербургом. Также 7,8% акций банка контролируется другим давним другом Путина, Геннадием Тимченко. Также долей в банке владеет Николай Шамалов, чей младший сын являлся мужем дочери Путина.