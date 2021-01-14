Минздрав не будет настаивать на продлении жесткого карантина, – Ляшко

Министерство здравоохранения не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью Интерфакс-Украина.

"Минздрав пока не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января", – сказал Ляшко.

Ляшко отметил, что Минздрав рассчитывает выйти из карантина с 25 января и больше не вводить жесткого карантина в дальнейшем, а перейти на адаптивный, который будет применяться там, где фиксируются локальные вспышки заболеваемости.

Вместе с тем ляшко подчеркнул, что "есть определенные переменные, которые нельзя предсказать" и учесть в прогнозах.

Как сообщалось, Кабинет министров ужесточил карантинные ограничения с 8 по 24 января, запретив работу ресторанов (кроме доставки и работы "на вынос"), кинотеатров, спортзалов, ТРЦ, магазинов непродовольственных товаров и заведений образования (кроме детсадов). Общественный транспорт продолжит работать.