Власти Киева готовят проект комплексной реконструкции Крещатика

На сегодня продолжаются работы по разработке проектной документации реконструкции Крещатика, непосредственно ремонтные работы могут начаться в 2021 году.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев, передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Относительно ремонта центральной улицы столицы –Крещатик. На сегодня разрабатывается проектно документация капитального ремонта улицы. Учитывая сложность и значение объекта, проектные работы выполняются в две стадии: "Проект" и "Рабочая документация", – сообщил Густелев.

По словам чиновника, обновление главной улицы будет иметь комплексный характер. В частности, будут капитально отремонтированы инженерные сети – коллектор дождевой канализации и коммуникационный коллектор, заменено покрытие тротуаров и дорожной одежды.

В рамках работ по благоустройству территории предусмотрен ремонт сети наружного освещения, озеленение, обустройство системы орошения. Также на Крещатике появятся дополнительные наземные пешеходные переходы – на пересечении с улицей Прорезной и на пересечении с улицей Михайловской, и сети видеонаблюдения.

"Другой важный аспект – обустройство велоинфраструктуры на центральной улице города. Есть несколько вариантов: велополосы на проезжей части и велодорожки на тротуаре. На сегодня окончательное решение не принято. В этом вопросе не только автовладельцы и пешеходы имеют полярные мнения, но даже у представителей велосообщества отсутствует единое видение. Поэтому этот вопрос еще открыт", – отметил Густелев.

Он добавил, что окончательные сроки начала ремонтных работ еще не определены.

"Учитывая реалии и необходимость увеличения финансирования медицинской отрасли из-за пандемии, а также реализацию других важных инфраструктурных для города объектов, окончательное решение по выполнению работ по капитальному ремонту Крещатика именно в 2021 году остается открытым. Многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, необходимости выделения дополнительных средств на приоритетные на сегодня отрасли, наполнение бюджета и т.д.", – сказал заместитель председателя КГГА.

Как сообщалось, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял о планах начать капитальный ремонт Крещатика и Майдана Независимости в 2019 году.

Однако летом 2020 года Кличко сообщал, что капитальный ремонт главной улицы столицы Крещатика и Майдана Независимости планируется начать в 2021 году.