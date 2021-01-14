Выплаты вкладчикам обанкротившихся банков сократились в 2 раза, – Фонд гарантирования
Вкладчики неплатежеспособных украинских банков на протяжении 2020 года получили 390,7 млн грн гарантированного возмещения, что в 2,1 раза меньше, чем за 2019 год (834 млн грн).
Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Согласно сообщению, вкладчики неплатежеспособных банков в декабре 2020 года получили 17 млн грн.
Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 января 2021 года, составила 16,02 млрд.
На протяжении 2020 года в Фонд гарантирования поступило 4,065 млрд грн от регулярного сбора.
Указывается, что на 1 января 2021 года реестр участников Фонда гарантирования вкладов насчитывает 73 банка. На начало года продолжается ликвидация 46 неплатежеспособных банков, а ликвидация 50 банков уже завершена.
