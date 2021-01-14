БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Дефицит внешней торговли товарами сократился в 2,4 раза, – Госстат

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-ноябре 2020 года сократилось на 58,6% по сравнению с январем-ноябрем 2019 года – до $3,9 млрд с $9,42 млрд.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

В частности, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 3,5% – до $44,35 млрд, импорт – на 12,9%, до $48,24 млрд.

Госстат уточнил, что в ноябре по сравнению с октябрем-2020 сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 2,5% – до $4,37 млрд, импорта – на 4,3%, до $4,79 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в ноябре 2020 года было негативным и составило $0,42 млрд, месяцем ранее – также отрицательное $0,32 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-апреле текущего года составил 0,92 (в январе-ноябре 2019 года – 0,83).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 232 стран мира.

Джерело:  Интерфакс-Украина
