Срыв программы сотрудничества с МВФ повлечет пересмотр госбюджета, – Марченко

Без сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) возникнет необходимость в пересмотре показателей госбюджета на 2021 год, хотя сохранение такого сотрудничества остается ключевым сценарием для Минфина.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Интерфакс-Украина.

"Когда мы готовили проект госбюджета, у нас предусматривалось сотрудничество с МВФ. Без такого сотрудничества станет вопрос пересмотра бюджета", – сказал Марченко.

"Я не исключаю разных сценариев. Мы будем предлагать, кончено, ключевой сценарий – сотрудничество с МВФ. Но мы готовы к любым ситуациям", – добавил министр.

Глава Минфина напомнил, что в 2021 году на погашение госдолга необходимо направить 468 млрд грн, в том числе около 370 млрд грн по внутренним долговым обязательствам. Еще 159 млрд грн нужно на обслуживание госдолга.

"На сегодня у нас достаточно на ЕКС, чтобы расплатиться с долгами. Но нам для этого нужно сотрудничество с МВФ", – подчеркнул министр.

Как сообщалось, ранее Марченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен возможным возвращением государственного регулирования цен на газ в Украине, что может расцениваться, как нарушение обязательств украинских властей перед Фондом.



При этом 11 января в Украине возобновила работу миссия МВФ в рамках первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by.

Напомним, Украина в рамках 18-месячной программы финансирования stand by на SDR3,6 млрд ($5 млрд) взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года – с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

По данным СМИ, программа stand by фактически была поставлена "на паузу" из-за действий со стороны украинской стороны, которые поставили под сомнения базовые принципы сотрудничества по программе. Однако заявления президента Владимира Зеленского о приверженности реформам и борьбе с коррупцией и ряд конкретных шагов, в том числе принятие госбюджета на 2021 год и восстановление оргструктуры Нацбанка, позволили заявить о миссии.