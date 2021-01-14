У "ДТЭК Энерго" Ахметова сменился гендиректор

С 12 января на пост генерального директора "ДТЭК Энерго" назначен Ильдар Салеев, возглавлявший компанию с 2016 года Дмитрий Сахарук займет должность исполнительного директора холдинга ДТЭК.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, передает пресс-служба компании.

"Перед новым руководителем "ДТЭК Энерго" стоит непростая задача: подготовить ТЭС к переходу на новый режим работы в объединенной энергосистеме Украины, быть активным участником рынка вспомогательных услуг найти точки роста через апробацию новых технологий", – отметил Тимченко.

Согласно приведенной в пресс-релизе биографии, Ильдар Салеев начал работать в ДТЭК с 2006 года как руководитель направления инвестиционной деятельности в угольные предприятия. В 2010 году перешел в Corum Group, с 2015 года продолжил работу в группе "Метинвест Холдинг" на должности руководителя направления закупок по операционной деятельности.

В компании также сообщили, что Дмитрий Сахарук на должности исполнительного директора ДТЭК будет отвечать за направления устойчивого развития, инноваций, цифровой трансформации, регуляторной политики и правового обеспечения, корпоративного управления и комплаенса, а также корпоративных коммуникаций.

В августе 2018 года Салеев возглавил ЧАО "ДМЗ" ("Донецксталь") после ее покупки структурами Рината Ахметова, с октября 2020 года присоединился к команде "ДТЭК Энерго" в качестве операционного директора.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК. В 2019 году ее чистая прибыль упала в 1,9 раза – до 2,55 млрд грн, доход снизился на 15,4% – до 76,83 млрд грн, инвестиции в развитие производства составили 5,2 млрд грн, выплаты в центральный и местные бюджеты – 14,5 млрд грн.