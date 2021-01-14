Мининфраструктуры привлечет ЕБРР к созданию фонда для развития аэропортов

Европейский банк реконструкции и развития поддержал инициативу министра инфраструктуры Владислава Криклия по созданию специальных фондов для финансирования развития аэропортов и железнодорожной инфраструктуры Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры по итогам совещания по презентации результатов исследования институциональной способности Мининфраструктуры для структурирования и осуществления проектов государственно-частного партнерства.

По мнению Криклия, создание спецфондов позволит обеспечить стабильное дальнейшее развитие аэропортов и ж/д, а также откроет новые возможности для привлечения частных инвестиций в отрасли.

"ЕБРР уже выделил финансирование и провел отбор консультантов, которые будут заниматься анализом международного опыта, разработкой концепции и написанием соответствующих законодательных актов с целью внедрения вышеуказанной инициативы. Планируется, что работа консультантов начнется в ближайшее время", - сказано в сообщении.

Также были презентованы результаты исследования институциональной способности Мининфраструктуры структурировать и внедрять проекты государственно-частного партнерства (ГЧП), а также были обнародованы рекомендации для улучшения работы.

Участие в совещании приняли: Владислав Криклий, заместитель директора и руководитель сектора инфраструктуры ЕБРР в Украине Марк Магалецкий, директор отдела инфраструктурной политики и подготовки проектов ЕБРР Мэтью Джордан-Тенк, руководитель отдела устойчивого развития инфраструктуры ЕБРР Джон Сид, госсекретарь Мининфраструктуры Владимир Бучко, глава проектного офиса SPILNO Тарас Бойчук, старший директор компании "Анкур" Джеймс Хэнсон, директор компании "Анкур" Мисбах Уддин и другие представители Министерства и ЕБРР.

Как сообщалось, в 2019 году Мининфраструктуры и ЕБРР договорились об обеспечении ведомства консультационной поддержкой с целью проведения анализа его способности структурировать и осуществлять проекты ГЧП. Ожидается, что в среднесрочной перспективе эта инициатива поможет ведомству разработать наиболее подходящую тактику для подготовки таких проектов и развития критической инфраструктуры.