Рынок авиатоплива сократился за год в 2 раза

Баланс рынка (импорт и внутреннее производство) авиационного топлива по итогу 2020 года сократился в два раза, до 244 тыс. тонн, по сравнению с 2019 годом (483,2 тыс. тонн).

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

Отгрузки авиатоплива с Кременчугского НПЗ ("Укртатнафта") в 2020 году уменьшились на 60%, до 107,2 тыс. тонн. Вследствие этого доля "Укртатнафты" в балансе рынка керосина снизилась с 45,2% в позапрошлом году до 44% в 2020 году, передает enkorr.

Импортные поставки за отчетный год сократились на 48%, до 136,7 тыс. тонн.

При этом импорт ресурса из Беларуси упал почти в четыре раза, до 18,6 тыс. тонн. В апреле, июне, августе и в сентябре 2020 года белорусское авиатопливо вовсе не импортировалось, а в ноябре-декабре поставки сократились до минимальных 200 и 100 тонн соответственно.

В "А-95" ранее сообщали, что активный импорт белорусского авиатоплива находится под вопросом, во-первых, в связи с фактическим уходом крупнейшего покупателя в лице Baltic Grand Service, во-вторых, в связи с агрессивной ценовой политикой "Укртатнафты", имеющей излишки керосина и наращивающей присутствие в аэропортах.

В 2,5 раза сократились поставки авиакеросина из Литвы. Всего за отчетный год было импортировано 64 тыс. тонн против 153 тыс. тонн в 2019 году. Поставщиками по данному направлению остаются "Сокар Украина", "Глуско Украина", "Амик" и другие.

Резкое снижение объема рынка стало следствием пандемии COVID-19, из-за угрозы которой правительство Украины вводило ограничения на пассажирские авиарейсы с 17 марта по 15 июня. Однако до текущего момента авиаперелеты в полном объеме не возобновились.

По данным Госавиаслужбы, в 2020 году пассажиропоток через аэропорты сократился на 64,4%, до 8,6 млн человек. Украинские авиакомпании - основные потребители авиакеросина - за год снизили количество пассажирских рейсов на 57%, до 44,2 тыс..