Минздрав анонсировал проверки ресторанов на горнолыжных курортах

В пятницу состоятся проверка заведений общественного питания на горнолыжных курортах Ивано-Франковской области с привлечением Национальной полиции.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня совместно с заместителем министра экономики Сергеем Глущенко и главой Госпродпотребслужбы Владиславой Магалецкой провели селекторное совещание с руководителями региональных подразделений Госпродпотребслужбы. Ключевым в повестке дня стоял вопрос нарушения карантинных мер некоторыми представителями бизнеса", – сообщил Ляшко.

Замминистра отметил, что к нему поступило многосообщений о работе в период карантина ресторанов, баров, развлекательных заведений на горнолыжных курортах и во Львовской области.

"Именно на это и обратил внимание коллег на селекторном совещании. Как сообщили коллеги из Ивано-Франковской области, уже завтра состоятся проверки заведений общественного питания на горнолыжных курортах области с привлечением Национальной полиции. Если мы обращаемся к людям с просьбой соблюдать противоэпидемические мероприятия, и они придерживаются их, то почему тогда некоторые представители бизнеса позволяют себе нарушать эти правила? ", – подчеркнул Ляшко.

Он также добавил, что желание отдельных представителей бизнеса "воевать с системой" не должно превалировать над сохранением жизни и здоровья украинцев, а нарушения должны иметь последствия.