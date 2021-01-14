Украинцы сейчас могут въезжать в 83 страны мира, – Кулеба

Граждане Украины имеют право въезда в 83 страны мира, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге.

"По состоянию на сейчас в мире есть 83 страны, куда, несмотря на все ограничения, связанные с пандемией, могут въехать граждане Украины", - сказал Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

Кулеба подчеркнул, что Министерство иностранных дел Украины и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы, несмотря на все трудности, вызванные пандемией коронавируса, украинцы могли путешествовать по миру с соблюдением всех правил и гарантий безопасности.

Также министр напомнил об интерактивной карте МИД Украины tripadvisor.mfa.gov.ua, где можно узнать условия въезда или транзита через страны в ситуации пандемии.