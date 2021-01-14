"Укргаздобыча" купила российского метанола на 500 миллионов

АО "Укргаздобыча" 12 января подписало договор с "AGTG SA" (Швейцария) на поставку 19,92 тыс. тонн метанола технического марки "А" стоимостью 488,12 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

На аукционе единственным конкурентом швейцарской компании было ООО "Торговый дом "Сокар Украина", однако в ходе торгов обе участницы не снижали свои ценовые предложения. В итоге "AGTG SA" выиграла подряд с минимальной скидкой – менее 1%.

Договор заключен на условиях последующей оплаты на условиях DAP с поставкой метанола до июля 2022 года. Страна-производитель метанола – Российская Федерация.

Предварительная цена за одну тонну составляет 281 евро. Конечная цена для нерезидентов определяется по формуле.

Отметим, что еще один тендер на закупку метанола ожидаемой стоимостью 485,07 млн грн "Укргаздобыча" вынуждена была отменить из-за недостаточного количества участников.

Ранее в 2020 году "Укргаздобыча" заключала договоры на поставку метанола не в системе "Прозорро", а по результатам электронных биржевых торгов на ТБ "Украинская энергетическая биржа". В частности, два последних договора в апреле "Укргаздобыча" заключило с AGTG SA и Socar Logistics Dmcc. При учете объемов и суммы договора, получается, что средняя цена за тонну у первой компании составляла 252 евро.

Швейцарскую топливную фирму "AGTG SA" возглавляет Тьерри Буну (Thierry Bounous). Этот адвокат владеет женевской юридической фирмой Bounous Avocats, а также руководит фирмами Novafirm SA, Petrus Private Bank Ltd, Altea Family Office Monaco, WPS Planning Services DMCC и WPS SA. До октября 2016 года "AGTG SA" называлась Wttsun Holding SA. Еще раньше эта фирма во главе с Марселем Шмидом (Marcel Schmid) находилась в Женеве и занималась строительством, покупкой, продажей и эксплуатацией ветропарков за рубежом, управлением компаниями, приобретением участия и координацией операций компаний, продажей продукции, в том числе за рубежом.