В Украине обнаружили партию зараженной сальмонеллой курятины из Польши

В Украине обнаружена партия куриных крылышек из Польши с содержанием сальмонеллы.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

"Информируем об обнаружении Salmonella (presence/25g) в куриных крылышках, которые экспортировались из Польши (производитель: Wipasz Spolka Akcyjna, Olsztyn) в Королевство Дания (трейдер\брокер: Nowaco A/S, Aalborg) и в Украину (получатель ООО " Агропобутсервис ", ул. Михаила Грушевского, 77, с. Надичи, Жолковский р-н, Львовская обл., 80371)", – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сообщение об опасной продукции полученно через систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах RASFF 8 января 2021 года.

"Вместе с тем, согласно счета-фактуры из Республики Польша (трейдер/брокер: Nowaco A/S, Aalborg) направлена замороженная куриная печень для ООО "Агропобутсервис". Эти пищевые продукты должны быть изъятии из обращения", – подчеркивается в сообщении.

Госпродпотребслужба напоминает, что в срок не более двух рабочих дней оператор рынка должен письменно проинформировать о мерах по дальнейшему обращению с этим пищевым продуктом.

Потребителей призывают в случае выявления упомянутого пищевого продукта на столичном потребительском рынке, сообщать в Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.