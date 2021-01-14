Google завершил покупку производителя фитнес-браслетов Fitbit

Американская Google, входящая в Alphabet Inc., официально закрыла сделку по покупке производителя фитнес-браслетов Fitbit Inc. за $2,1 млрд.

Компании объявили о сделке в ноябре 2019 года, однако не могли завершить ее долгое время из-за затянувшейся ее проверки антимонопольными регуляторами, особенно в Евросоюзе, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Еврокомиссия одобрила сделку с рядом условий, призванных обеспечить защиту данных пользователей, а также конкуренцию на рынке мобильных устройств.

"Google продолжит защищать конфиденциальность данных пользователей Fitbit", - заявил главный исполнительный директор Fitbit Джеймс Парк в обращении к пользователям устройств.

"Google взяла на себя ряд твердых обязательств перед мировыми регуляторами, пообещав, что данные пользователей Fitbit не будут использованы ею в целях рекламы и будут храниться отдельно от остальной информации, которую компания использует для рекламы", - отметил он.