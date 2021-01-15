Запорожская АЭС подключила шестой энергоблок после ремонта

Запорожская атомная электростанция 15 января в 00:24 подключила пятый блок к энергосети после завершения среднего планового ремонта.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской АЭС.

В рамках продлившегося 274 суток ремонта были выполнены мероприятия по продлению срока эксплуатации и повышению уровня безопасности блока.

"Сейчас на Запорожской АЭС в работе находятся все шесть энергоблоков. А благодаря вводу в эксплуатацию линии электропередачи 750 кВ "Каховская" не существует никаких сетевых ограничений. Выражение "выдаем максимум" потеряло условность. Началась действительно новая эпоха в истории эксплуатации Запорожской АЭС", - сказал и.о. генерального директора Запорожской АЭС Юрий Кульба.

На утро пятницы в работе находятся 12 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №2 Хмельницкой АЭС длятся 140-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №3 Ривненской АЭС – 63-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №3 Южно-Украинской АЭС – 13-е сутки среднего планового ремонта.

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.