Сети АЗС повышают стоимость топлива в регионах

Розничные операторы 15 января повысили цены на бензины и дизельное топливо, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Сеть "БРСМ-Нафта" в большинстве областей своего присутствия подняла цены на дизельное топливо на 10 копеек за 1 литр, до 22,39-22,49 гривен, сообщает encorr.

При этом в среднем по сети дизтопливо подорожало на 6 коп./л, до 22,50 грн/л. Цена бензинов на "БРСМ" осталась на прежнем уровне.

Полтавская сеть "Автотранс" увеличила стоимость бензинов на 30 коп./л: А-92 - до 25,48 грн/л, А-95 - до 26,48 грн/л. ДТ на станциях "Автотранс" подорожало на 20 коп./л, до 24,98 грн/л.

"Параллель" подняла цены на все виды топлива на 21 коп./л: "двойка" подорожала до 27,80 грн/л, "пятерка" - до 28,80 грн/л, ДТ - 27,80 грн/л.

Такие сети как Motto, "Катрал", BVS и SUN OIL подняли цены на топливо в пределах 10-35 коп./л.