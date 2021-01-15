Байден анонсировал план стимулирования экономики США на $1,9 триллиона

Избранный президент Джо Байден официально заявил о плане инициировать пакет стимулирования американской экономики общей стоимостью $1,9 триллиона.

Стратегию, получившую название "План спасения Америки", Джо Байден представил во время выступления в штате Делавэр, передает Голос Америки.

"Эти инвестиции вернутся в виде новых рабочих мест.., что предотвратит долгосрочный экономический ущерб, а выгоды намного превзойдут затраты", – сказал Байден во время выступления.

Согласно плану, более $400 млрд планируется потратить на вакцинацию, проведение тестов, появление новых рабочих мест в сфере общественного здравоохранения, открытие школ и выплату отпускных по семейным обстоятельствам, а также на создание инфраструктуры, которая позволит осуществить введение 100 миллионов доз вакцины за первые 100 дней президентства Байдена.

Часть американцев, соответствующих определенным критериям, получат дополнительно $1400 в виде прямых выплат. Люди, оставшиеся без работы, будут еженедельно получать федеральное пособие по безработице в размере $400 вплоть до сентября 2021 года.

План Байдена также предусматривает продление до сентября моратория на выселение людей из арендуемого жилья и изъятий банками имущества, заложенного под ипотечные кредиты.

Уровень минимальной заработной платы на федеральном уровне будет увеличен с нынешних $7,25 в час до $15 в час.

Ведомства и компании в сфере общественного транспорта получат помощь в размере $20 миллиардов, также будут предложены гранты и ссуды малому бизнесу.