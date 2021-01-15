Минздрав обновил список стран "красной зоны"

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран с высоким уровнем распространением COVID-19 по состоянию на 15 января 2021 года.

В "красный список" вошло 66 стран, тогда в начала недели их было 55, сообщает пресс-служба Минздрава.

55 из них имеют более высокий уровень заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней по сравнению с Украиной, 11 не публикуют статистику.

В частности, в "красной зоне" в том числе оказались: Объединенные Арабские Эмираты, Сейшельские острова, Аргентина, Бразилия, Тунис.

В "зеленую зону" перешла Турция, Армения и Молдова.

В зеленый список включают те государства, где показатель распространения COVID-19 меньше, чем в Украине. По состоянию на 15 января он составляет 219,8, тогда как на начало недели Минздрав сообщало о 244,19 заболевших на 100 тыс. населения.

В красный список автоматически включают те страны, которые не ведут или не публикуют свою статистику. При возвращении стран "красной зоны" в Украину нужно проходить карантин или сдавать тест.