БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 788 0

В "Укрзализныце" появились филиалы "УЗ Карго" и "УЗ Инфра"

В

В рамках структурной реформы АО "Укрзализныця" созданы филиал грузовых перевозок "УЗ Карго" и оператора инфраструктуры "УЗ Инфра".

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, новая организационная структура "Укрзализныци" соответствует европейским нормам.

"Однако для полноценной реформы на железной дороге крайне важным остается принятие Верховной Радой законопроекта "О железнодорожном транспорте", которые предусматривает создание конкурентного рынка перевозок", – заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, структурная трансформация "Укрзализныци" позволит обеспечить прозрачность финансовых потоков, повысить качество управления и подготовиться к появлению частных конкурентов на рынке железнодорожных перевозок.

Укрзалізниця (4829) Мінінфраструктури (1376)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 