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Бизнес спрогнозировал рост цен и падение курса гривни, – опрос НБУ

Бизнес спрогнозировал рост цен и падение курса гривни, – опрос НБУ

Оценки бизнеса относительно экономического роста и собственного развития ухудшились, а инфляционные и девальвационные ожидания на следующие 12 месяцев выросли на фоне усиления карантинных мероприятий.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного Национальным банком Украины (НБУ) опроса руководителей компаний в четвертом квартале 2020 года, передает пресс-служба регулятора.

В частности, среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 29,68 грн/$, тогда как по итогам предыдущего опроса бизнес ожидал более плавной девальвации гривни – до 28,99 грн/$. При этом 44,5% предприятий считает, что обменный курс будет колебаться в пределах от 29-30 грн/$, в то же время около 15% опрошенных ожидают падения гривни до 30-31 грн/$, а 5% – ниже 32 грн/$.

При этом курс гривни как весомый фактор для роста потребительских цен отметили 71,9% респондентов (увеличение по сравнению с предыдущим опросом на 2.5 п. п.). Существенное влияние остается за затратами на производство (63,6%).

В целом ожидаемая годовая инфляция составила 7,9% по сравнению с 7%, которые бизнес прогнозировал в предыдущем квартале. При этом почти половина опрошенных предприятий считают, что инфляция будет ниже 7,5%. Впрочем, каждый пятый респондент прогнозирует инфляцию от 7,5% до 10%.

Предприятия также ожидают, что объемы производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев и дальше будут сокращаться. Баланс ответов составил "минус" 24,4% против "минус" 16,1% в третьем квартале 2020 года.

Оценки предприятий по изменению собственного финансового состояния в следующие 12 месяцев несколько снизились. Самые высокие ожидания у предприятий добывающей промышленности, также улучшение финансово-экономического состояния ожидают респонденты перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

В то же время негативные ожидания имеют предприятия строительства, энерго- и водоснабжения, транспорта и связи.

При этом пятый квартал подряд бизнес настроен сокращать количество работников, хотя и несколько медленнее, чем раньше: общий баланс ответов составил "минус" 9,9% (в предыдущем квартале - "минус" 10,8%). Только 11,5% предприятий планируют нанимать новых работников в течение следующих 12 месяцев. Сокращение персонала предусматривают 21,4% опрошенных компаний. Пессимистично настроены респонденты всех видов экономической деятельности, кроме предприятий энерго- и водоснабжения.

Одновременно продолжает расти число компаний, которые планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев. Таких - 62,6% (против 55,7% в предыдущем квартале). Лишь 3,7% компаний готовы к уменьшению зарплат.

Автор: 

інфляція (749) курс (1549) НБУ (9401) опитування (337)


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Топ коментарі
+7
Третий майдан.... не питайся иллюзиями. Кто его сделает? Быдло голосующие за жопоблок? Или НЕлохи которые привели клоуна к рулю? Может свАбодавцы с нацЖенами авакова? Активных отстреляли или сделали инвалидами в феврале 2014. Другие погибли на войне с казлорылыми. Кто выжил, тех уже пересажали по обвинениям сшитыми белыми нитками. У власти малароссы и колабаранты.
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16.01.2021 14:24 Відповісти
+6
Ну что,зелупу 73%,довольны,******?))) Это вам добавка к тарифам))
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16.01.2021 14:46 Відповісти
+6
Обвал гривны, повышение цен, массовая безработица, тотальная коррупция и чиновничий беспредел в стране - это именно та цена которую мы заплатим за то, что население любит ходить на выборы по-приколу и избирать шута олигархом президентом страны
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16.01.2021 22:01 Відповісти
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я думаю, лишним будет сказать, что гривну нужно переводить в доллары евро и швейцарские франки
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15.01.2021 17:04 Відповісти
было бы что переводить
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17.01.2021 23:04 Відповісти
32 в лучшем случае..
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15.01.2021 20:33 Відповісти
Купувати треба долари, євро, злоті, юань, фунти ! Всю гривнб міняти потрібно на валюту!
Зелені мразі йдуть на дно і тянуть всю країну на дно, в тому числі і гривню!
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15.01.2021 22:01 Відповісти
Це є першим чинником зростання курсу. Щойно збільшується попит на валюту- зростає і її ціна.
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18.01.2021 06:55 Відповісти
Покупать нужно только БИТКОИНЫ или ЗОЛОТО
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18.01.2021 08:39 Відповісти
А ТРЕТИЙ МАЙДАН ПРИЙДЕТ НЕПРОГНОЗИРОВАННО !)
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16.01.2021 05:57 Відповісти
Третий майдан.... не питайся иллюзиями. Кто его сделает? Быдло голосующие за жопоблок? Или НЕлохи которые привели клоуна к рулю? Может свАбодавцы с нацЖенами авакова? Активных отстреляли или сделали инвалидами в феврале 2014. Другие погибли на войне с казлорылыми. Кто выжил, тех уже пересажали по обвинениям сшитыми белыми нитками. У власти малароссы и колабаранты.
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16.01.2021 14:24 Відповісти
ОН НЕИЗБЕЖЕН !!!
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17.01.2021 07:44 Відповісти
Важко не погодитись з Вами, пане https://biz.censor.net/user/415621
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17.01.2021 09:31 Відповісти
а никакого Майдана уже не будет....просто отстрелят в постелях зажравшихся и всё...никто мерзнуть пару месяцев уже не будет, думаю. Жаль, что сопливые и жопоблок кажется в это совсем не верят....
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17.01.2021 09:36 Відповісти
Так вытри сопли и становись активом в новом витке революции.
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17.01.2021 12:12 Відповісти
Правильно писать - кого гетьман похоронил на Донбассе
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17.01.2021 11:17 Відповісти
не *****?гетьман напал на Кубань?
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17.01.2021 23:06 Відповісти
Ну что,зелупу 73%,довольны,******?))) Это вам добавка к тарифам))
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16.01.2021 14:46 Відповісти
Только революция может освободить Украину от Олигархов. Пока от Олигархов не избавится, то в стране все будет херово! Нужно забрать все предприятия и все ресурсы у олигархов и вернуть государству Украина и чтобы все деньги шли в казну и народу Украины с казны, чтобы экономика росла и люди богатели и предприятия народа понизят все, что там накручивают олигархи в платежках.
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16.01.2021 18:51 Відповісти
Не смеши меня своей революцией. Если в стране 70% граждан - идиоты, то тут ничем нельзя помочь стране. Активное меньшенство 20-30% не в состоянии делать революции и одновременно перекрикивать телевизор в котором с утра до ночи расставляют шута олигархов
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16.01.2021 22:05 Відповісти
Украине нужно строить Украину заново, потому что все выстроилось в стране не правильно, все работает не так, как должно работать! Нужно выстроить образование правильно детей, потому что если их воспитать правильно, то они и вырастут достойными людьми, а значит и будут работать честно и суды будут честные и СБУ будет неподкупно и не будет предавать свое государство и будет беспощадно к врагам Украины и Армия будет воспитана так, что по отношению к своим гражданам будет добра и порядочна насколько это можно, а к врагам будет беспощадна. Вообще всю систему нужно страны создавать по новому! Сейчас Украина под властью Олигархов, которые раковые опухоли страны - они делают ее больной и всюду их метастазы проникли и во власть и законы принимаются такие, какие хотят олигархи и они за бабки покупают себе законы, а должно быть так, что представители народа должны голосовать так, как голосовали бы их избиратели. Суды олигархи превратили в продажные гадюшники беззаконья. МВД и СБУ олигархи купили и их не трогают, и им еще и служат. Олигархи захватили ресурсы, которые по конституции собственность народа Украины и доход должен идти в казну Украины, а не в счета и офшоры олигархов - это ограбление Украины и постоянное, а не разовое. Аристотель писал, что олигархия - это худшая система власти ибо олигархи будут жадно обогащаться и жадности их не будет края, потому что это свойства олигархов - обогащение в ущерб государству и всему народу. Украине нужно уничтожить олигархическую систему и для этого соответственно больше не должно быть олигархов и их нужно уничтожить, как самое страшное зло и самых страшных врагов государства. и олигархи, это не все богатые, а лишь те, кто влияет на политику и законы, кто захватил суды, кто захватил то, что принадлежит государству - ресурсы и грабит страну. А честных богатых людей трогать нельзя и они помогают экономике развиваться и они не лезут в политику и суды не покупают, а этим богатым нужны также честные суды и т.д. И когда произойдет революция, она должна быть против олигархов и люди должны штурмовать олигархов и уничтожить их. А революции и восстания неизбежны в государстве олигархическом. Еще у Аристотеля написано, что в государстве с олигархами будут происходить постоянные восстания. Потому восстание в будущем неизбежно. Но восстание должно быть против самих олигархов, потому что если люди восстанут против власти, то олигархи всего лишь воспользуются этой властью, как громоотводом и потом опять свою власть поставят и обдурив народ продолжат систему олигархическую в государстве. Потому восстание должно быть против олигархов и после олигархов не должно остаться в государстве, и они либо сбежать должны, либо их Линчевать можно будет на народном суде. А затем нужно создавать государство с новой системой, которая основана на демократических идеалах - это законы должны приниматься на благо народа, ресурсы добываться государством и деньги должны идти в казну и оттуда на пенсии и развитие экономики, на развитие науки, культуры, защиты государства - Армию, Службы безопасности, и т.д. чтобы государство становилось с нормальной системой. Чтобы законы были для всех одинаковы по середине и никому больше благ, а все должны быть равноценные в стране и закон будет один для всех и он будет защищать и бомжа и богача и не больше и не меньше никого независимо от статуса. Государство - это народ и народ должен построить новую систему в которой будет приоритет - это все для блага Государства - все для блага народа и в котором каждый должен работать ради блага общего государства, а система государства должна работать на благо народа! Вся страна хочет этого и кроме народа в его государстве никто не придет и не изменит систему.
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16.01.2021 22:42 Відповісти
А строить кто будет? 73% дебилов шоле?

Ну вот 1,5 года уже строят. И как оно?
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17.01.2021 03:22 Відповісти
Мій покійний батько казав: "... Все велике, що будують євреї(жиди), стає "Вавилонською вежею". В Галичині на то коли щось не клеїться є приказка: "Йде, як жидам мулєрка"
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17.01.2021 09:40 Відповісти
нет, не освободит революция от олигархов. Опыт Майдана это показал. Важна не сама революция, а КТО по итогу ее придет к власти. Это должен быть ПАТРИОТ Украины и хотя бы УКРАИНЕЦ этнический. Пока что таких в президентах не было. А так, просто одних олигархов заменят другие с другими фамилиями. Кроме того, этот человек должен быть со стальными яйцами и не побоятся навести порядок жесткими мерами. Все восхищаются Эрдоганом, за карабах и отлуп хутину. А я напомню, пару лет назад Эрдоган за 2 ночи в результате спецоперации переловил и "потерял" всех кто ему мешал...почитайте. Так и у нас. Без варфоломеевской ночи к сожалению не обойтись. А далеко не каждый из лидеров может на это пойти...
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17.01.2021 09:43 Відповісти
Вот из-за таких примитивных особей мы и живем в жопе. У всех отобрать и вернуть? Серьезно? А ты в курсе, что наихудший управленец это гос-во? Дяде, которого назначили директором, вообще пофиг что будет с предприятием или организацией через пару лет, т.к. он ничем не рискует. По нашему олигархи, по западному капиталисты, это люди организовавшие в стране бизнес и давшие украинцам сотни тысяч рабочих мест. Без них ты будешь на станке "точить заготовку" с утра и до светлого будущего.
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17.01.2021 11:21 Відповісти
Не у всех отобрать, а только у Олигархов - которые никудышнее управленцы и эксплуатируют Украинские производства и ресурсы Государственные и они не построили предприятия эти, а они их захватили рейдерскими захватами со своими бандитами вооруженными. Они ничего не модернизируют, они вышли из лихих 90-х - с русской мафией они работали и на эту тему море материалов в открытом доступе. У всех все отобрать??? где я такое сказал, я сказал у олигархов, олигархов несколько человек, а у обычных богатых ничего никто отбирать не собирается и их даже нужно поощрять за то, что они честно выстраивают бизнес и выживают в системе в которой олигархи хотят с них дань брать и убить их бизнес. Олигархи - это не бизнесмены, это бандиты наглухо тупорылые, они не умеют вести бизнес и они разрушают всю экономику. Украина вся за чертой бедности из за них. Потому что они коррумпировали власть и суды и всюду их люди из мафиозных кланов. Эти бандиты принимают законы под себя поставив свою власть. миллионы людей из за этих законов страдают и нищают, а несколько бандитов этих олигархов обогащаются. Они превратили страну в свою жертву, из которой они забирают все и выводят эти все деньги из страны - делая ее самой бедной страной в мире. И они ничего не вкладывают в страну, вкладывают только в коррупцию власти и судов и СБУ и МВД, чтобы им ничего за грабеж не было. По сравнению с олигархами Украины - мафия из крестного отца - это вообще дети с сосками. Какой ужас по всей стране из за них происходит. Нищета кругом и разруха. Образование разрушено в крах полный. DW смотрел новости, что 90% детей в возрасте 14-16 лет пробовали наркотики. Это какая то Африка уже. Смотришь на все страны мира и всюду идет развитие полным ходом, а тут наоборот все регрессирует. Потому что систему контролируют бандиты и она на них работает, а не так, как во всех странах, что система работает на развитие государства - образования, науки, культуры, спорта, а тут все в упадок мертвой кардиологической линией идет. Олигархи убивают страну и она им не нужна и они свои семьи перевезли в другие страны давним давно и они используют Украину, как источник грабежа! Из за них такая прекраснейшая страна - лучшая в мире страдает и люди все уезжают. И государство - это и есть народ, и за народ никто не сможет исправить систему, потому восстание рано или поздно случиться и тогда надо будет уничтожить не власть, а олигархов, потому что если власть менять, то олигархи новую поставят, и потому нужно уничтожить олигархов и или выгнать их и забрать все, что они захватили или Линчевать их и все забрать. И я не говорю забирать у всех богатых, а забрать у нескольких мафиозных кланов, которых несколько человек. А обычные богатые тоже страдают из за олигархов ибо законы и суды работают не для развития всех, а законы принимаются под несколько человек - олигархов и от этого страдает вся экономика и никто не может развиваться. Аристотеля политика очень точна и там написано, что олигархическая система власти - худшая система ибо олигархи по своим свойствам обогащаются в ущерб всему государству, и написано в угрозах системам, что там где олигархическая система, там будут постоянно восстания. И уже было 2 революции и будет еще ибо олигархическая система выжила и на этот раз народ должен унитожать не власть, а олигархов и изгнать их или Линчевать и все должно быть национализировано и особенно стратегические предприятия в первую очередь! Ибо мы помним, как Коломойский шантажировал страну и мог оставить всю страну без питьевой воды.
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17.01.2021 16:30 Відповісти
І все. Кінець економіки України. Бо після такого в Українську економіку і цента не вкладуть. Про транші МВФ забудь, після МВФ підуть і інші інвестори. А от кацапня вже буде потирати руки і чекати, з якої сторони від нас ще відкусити шматок.
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18.01.2021 06:59 Відповісти
Обвал гривны, повышение цен, массовая безработица, тотальная коррупция и чиновничий беспредел в стране - это именно та цена которую мы заплатим за то, что население любит ходить на выборы по-приколу и избирать шута олигархом президентом страны
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16.01.2021 22:01 Відповісти
Гетьман придет - порядок наведет)))) Мне даже страшно, что такие упоротые живут среди нас.
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17.01.2021 11:22 Відповісти
Та да, один из таких упоротых - это ты. Проголосовать за тупого наркомана и верить, что он на что-то способен в государственном строительстве - это чистой воды шизофрения. Лечить мозги не пробовал?
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17.01.2021 16:03 Відповісти
И кто бы мог подумать в 2019-м году, что так оно и будет...

"Шо вы нас пугаете? Хуже не будет!"


Получите и распишитесь.
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17.01.2021 03:20 Відповісти
Зелєнський візьми під особистий контроль!
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17.01.2021 12:15 Відповісти
он может взять только палку...от лыж
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17.01.2021 15:27 Відповісти
Еще одна победа ЗЕшлюх ))))
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17.01.2021 16:50 Відповісти

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