Пенсии в размере до 3000 гривен получают 58% пенсионеров

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине 11,13 млн пенсионеров, а средняя пенсия составляет 3 507,51 грн.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины, передает БизнесЦензор.

При этом 77,4% пенсионеров получают пенсию до 4 тыс. грн в месяц, в том числе пенсии для 17% пенсионеров не превышают 2 тыс. грн. Подавляющее их количество – 41,2% или 4,6 млн человек получают выплату до 3 тыс. грн в месяц.

В то же время выплаты отставным судьям выросли до 67,96 тыс. грн с 51,17 тыс. грн по состоянию на 1 июля 2020 года. Пожизненное денежное содержание в Украине получают 3 538 судей.

Пенсии военнослужащих получают 551,38 тыс., ее средний размер – 5 583 грн.

По данным Фонда, 8,33 млн пенсионеров получают пенсии по возрасту, средний размер такой пенсии 3539 грн. 1,43 млн грн пенсионеров получают пенсии по инвалидности (средняя – 2679 грн), 531,85 тыс. – по потере кормильца (средний размер 3 013 грн). Пенсии за выслугу лет получают 214,3 тыс. человек со средним размером 3205 грн, социальные – 72,84 тыс. человек (1786 грн).

Как сообщалось, по данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 июля 2020 года в Украине насчитывалось 11,24 млн пенсионеров, а средняя пенсия составляла 3 393,54 грн.



