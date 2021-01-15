Тарифные убытки "Закарпатгаза" превысили 150 миллионов

В 2020 году АО "Закарпатгаз" получило почти 153 млн грн убытков.

Как сообщает пресс-служба компании, к такой ситуации привел резкий рост цен на газ, который предприятие покупает для технологических потребностей за тарифные средства.

При этом в январе текущего года тенденция к росту цен на газ сохранилась, из-за чего новые тарифы, установленные регулятором с 1 января 2021 года, также не покрывают всех обоснованных расходов Оператора ГРМ. Такая хроническая убыточность дестабилизирует деятельность газораспределительной компании, которая обеспечивает газом 275 тыс. клиентов Закарпатской области.

По словам финансового директора АО "Закарпатгаз" Натальи Дорохиной, почти 40% от полученных тарифных средств предприятие направляет на закупку объемов газа для технологических нужд. В течение второго полугодия 2020 года цена на газ выросла на 54%, хотя в прошлогоднем тарифе на распределение его стоимость была на треть ниже.

"Такая существенная разница между ценой и стоимостью газа, заложенной в тарифе АО "Закарпатгаз", привела к колоссальным убыткам. По итогам 2020 года компания получила убытки в сумме почти 153 млн грн", – пояснила Дорохина.

Аналогичная ситуация сложилась и с тарифами на распределение, установленными на 2021 год. В связи с резким подорожанием природного газа на рынке, действующий с 1 января 2021 тариф на распределение уже не покрывает всех экономически обоснованных расходов на приобретение технологического газа для АО "Закарпатгаз".

В частности, в тарифе на распределение на 2021 год стоимость технологического газа установлена ​​на уровне 5800 грн/тыс. кубометров. По результатам же торгов на европейском хабе TTF стоимость январского газа уже составляет 9650 грн/тыс. кубометров. АО "Закарпатгаз" не смогло приобрести газ на украинской энергетической бирже. Компания дважды, 29 и 30 декабря 2020 года, объявляла торги с целью закупки технологического газа, но так и не смогла приобрести ресурс за предусмотренные в тарифе средства.

В компании отмечают, что в тексте Меморандума с МВФ, который подписан президентом и премьер-министром, указано, что тарифы на распределение должны покрывать все расходы операторов ГРМ.

"Последствиями невыполнения Меморандума с МВФ станут рост рисков дестабилизации газоснабжения потребителей области, разбалансировки на уровне операторов ГРМ и доведение предприятий отрасли до дефолта уже в первом полугодии 2021 года", – отмечается в сообщении.