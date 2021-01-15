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Суд открыл дело о банкротстве Днепропетровского облавтодора

Суд открыл дело о банкротстве Днепропетровского облавтодора

Хозяйственный суд Днепропетровской области 12 января открыл производство по делу о банкротстве дочернего предприятия "Днепропетровский облавтодор" ПАО "Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины".

Согласно судебным материалам, инициатором такого решение стало другое дочернее предприятие ГАК "Автомобильные дороги Украины" – "Луганский облавтодор", сообщает Finbalance.

Решение суда в реестре судебных решений пока не опубликовано. Известно, что в судебном заседании намеревалась принять участие сама ГАК "Автомобильные дороги Украины", но суд ей оказал в возможности подключиться по видеосвязи.

Летом 2020 года СБУ провела обыски в "Днепропетровском облавтодоре" в рамках расследования дела о искусственном доведении предприятия до банкротства при участии его руководства.

По версии следствия, целью этого было завладение через подконтрольные коммерческие структуры производственными базами, имущественными комплексами, оборудованием, техникой госпредприятия.

Ранее, в сентябре 2020 года, Хозсуд Тернопольской области открыл производство по делу о банкротстве дочернего предприятия "Тернопольский облавтодор" ПАО "ГАК" Автомобильные дороги Украины". Согласно судебным материалам, инициатором этой процедуры было само же предприятие.

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Джерело:  Finbalance
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