БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 794 11

"Дарница" в 2020 году вывела на рынок 10 новых брендов

Фармацевтическая компания "Дарница" в 2020 году представила 10 новых брендов в кардиологическом, неврологическом и других терапевтических классах.

Как сообщили в пресс-службе компании, в разработку и исследования лекарственных средств было инвестировано 24% валовой прибыли.

По словам главы совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, лончи-2020 включают также антибактериальную терапию, психическое здоровье, лечение заболеваний дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата.

"Миссия "Дарницы" как лидера рынка – обеспечивать пациентов эффективными и доступными лекарственными средствами. В течение 2015-2019 годов "Дарница" вывела более 40 фармацевтических брендов, инвестировав в создание новых лекарств около 1 млрд грн. Чтобы обеспечить растущие потребности рынка и быстро реагировать на новые запросы в 2020 году, компания перешла на гибкое планирование производства, обеспечивает стратегический запас фармацевтических субстанций и внедрила дополнительные меры безопасности для сотрудников. В то же время продолжается цифровая трансформация "Дарницы", которая дает нам гибкость в реагировании на изменение спроса и повышает точность планирования процесса разработки и проведения клинических исследований", – отметил Шимкив.

Он также напомнил, что в категории безрецептурных лекарственных средств разрешение на реализацию получили муколитик растительного происхождения "Ритоссе Подорожник" и снотворное и успокоительное "Гипнос".

В категории лекарственных средств, отпускаемых по рецепту, по словам главы совета директоров Darnitsa Group, "Дарница" представила "Ефстат" – препарат для лечения подагры, "Альфахолин" – для лечения когнитивных расстройств при поражении центральной нервной системы, уникальный инъекционный комбинированный обезболивающий препарат "Неоспастил", средство для лечения артериальной гипертензии и профилактики инфаркта миокарда "Тиара Соло", препарат для повышения умственной работоспособности и нормализации сна "Глицин-Дарница".

Вне категории, но по стандартам для лекарственных средств "Дарница" разработала и зарегистрировала антисептик широкого спектра действия "Дарсепт", разработанный с учетом рекомендаций ВОЗ.

Шимкив подчеркнул, что, несмотря на глобальные вызовы, продуктовая стратегия "Дарницы" остается неизменной – обеспечить эффективное лечение заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, а также боли.

"Эффективность, терапевтическую эквивалентность и безопасность каждого нового продукта "Дарница" доказывает в ходе исследований биоэквивалентности. В течение 2018-2020 годов завершено 8 таких исследований, большинство которых проходила на территории ЕС", – добавил глава совета директоров Darnitsa Group.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании – семья Загорий.

Автор: 

ліки (586) фармринок (57) Новини компаній (3457) Дарниця (65)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+1
Дарница - самые дешевые и самые действенные лекарства.
показати весь коментар
15.01.2021 17:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И вылечивают эти бренды?
показати весь коментар
15.01.2021 16:16 Відповісти
Дарница - самые дешевые и самые действенные лекарства.
показати весь коментар
15.01.2021 17:03 Відповісти
на днях за маленький пузырек Диоксизоля-Дарница заплатили более 60 гривен. Это средство для заживления ран.
показати весь коментар
15.01.2021 17:05 Відповісти
Только в аптеках приходится особенно настаивать, чтобы Дарницу дали, а не такой же препарат, но в 10 раз дороже.
показати весь коментар
15.01.2021 17:05 Відповісти
Дорогие такие лекарство от Дарницы. Хотя вроде отечественные .
показати весь коментар
15.01.2021 17:03 Відповісти
Это сарказм? Приведите пример.
показати весь коментар
15.01.2021 17:06 Відповісти
повторяю комментарий: на днях за маленький пузырек Диоксизоля-Дарница заплатили более 60 гривен. Это средство для заживления ран. Может быть, где-то дешевле есть, не знаю. Но если сравнивать с импортными конечно немного дешеле.
показати весь коментар
15.01.2021 17:35 Відповісти
ААААААААААааааааааа - глицин твою ж мать ...плацебо ито эфективнее
показати весь коментар
15.01.2021 19:26 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 