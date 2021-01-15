"Дарница" в 2020 году вывела на рынок 10 новых брендов

Фармацевтическая компания "Дарница" в 2020 году представила 10 новых брендов в кардиологическом, неврологическом и других терапевтических классах.

Как сообщили в пресс-службе компании, в разработку и исследования лекарственных средств было инвестировано 24% валовой прибыли.

По словам главы совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, лончи-2020 включают также антибактериальную терапию, психическое здоровье, лечение заболеваний дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата.

"Миссия "Дарницы" как лидера рынка – обеспечивать пациентов эффективными и доступными лекарственными средствами. В течение 2015-2019 годов "Дарница" вывела более 40 фармацевтических брендов, инвестировав в создание новых лекарств около 1 млрд грн. Чтобы обеспечить растущие потребности рынка и быстро реагировать на новые запросы в 2020 году, компания перешла на гибкое планирование производства, обеспечивает стратегический запас фармацевтических субстанций и внедрила дополнительные меры безопасности для сотрудников. В то же время продолжается цифровая трансформация "Дарницы", которая дает нам гибкость в реагировании на изменение спроса и повышает точность планирования процесса разработки и проведения клинических исследований", – отметил Шимкив.

Он также напомнил, что в категории безрецептурных лекарственных средств разрешение на реализацию получили муколитик растительного происхождения "Ритоссе Подорожник" и снотворное и успокоительное "Гипнос".

В категории лекарственных средств, отпускаемых по рецепту, по словам главы совета директоров Darnitsa Group, "Дарница" представила "Ефстат" – препарат для лечения подагры, "Альфахолин" – для лечения когнитивных расстройств при поражении центральной нервной системы, уникальный инъекционный комбинированный обезболивающий препарат "Неоспастил", средство для лечения артериальной гипертензии и профилактики инфаркта миокарда "Тиара Соло", препарат для повышения умственной работоспособности и нормализации сна "Глицин-Дарница".

Вне категории, но по стандартам для лекарственных средств "Дарница" разработала и зарегистрировала антисептик широкого спектра действия "Дарсепт", разработанный с учетом рекомендаций ВОЗ.

Шимкив подчеркнул, что, несмотря на глобальные вызовы, продуктовая стратегия "Дарницы" остается неизменной – обеспечить эффективное лечение заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, а также боли.

"Эффективность, терапевтическую эквивалентность и безопасность каждого нового продукта "Дарница" доказывает в ходе исследований биоэквивалентности. В течение 2018-2020 годов завершено 8 таких исследований, большинство которых проходила на территории ЕС", – добавил глава совета директоров Darnitsa Group.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании – семья Загорий.