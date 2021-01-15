Пенсионный фонд недосчитался 20 миллиардов поступлений от ЕСВ

Поступления Пенсионного фонда от Единого социального взноса в 2020 году составили 254,5 млрд грн, что на 19,7 млрд грн меньше плана.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины, передает БизнесЦензор.

В том числе в декабре прошлого года поступления от ЕСВ составили 28,1 млрд грн, сократив отставание от плана до 0,3 млрд грн.

Крупнейшие потери поступлений пришлись на введение локдауна весной – в апреле Пенсионный фонд не досчитался 3,7 млрд грн поступлений, в мае – 3,4 млрд грн.

В последующие месяцы разрыв сокращался до ноября, когда был введен "карантин выходного дня".

В целом доходы Пенсионного фонда в 2020 году составили 466,1 млрд грн, что на 31,2 млрд грн больше, чем годом ранее. В том числе собственные поступления Фонда выросли на 39,8 млрд грн – до 281,6 млрд грн, тогда как финансирование из госбюджета сократилось на 11,4 млрд грн – до 184,5 млрд грн.

В то же время расходы Пенсионного фонда составил 479,3 млрд грн, дефицит - 13,2 млрд грн.

При этом, по данным Госказначейства, остаток непогашенной задолженности Пенсионного фонда по предоставленным займам на 1 ноября 2020 года составлял 65,27 млрд грн.

Напомним, Министерство социальной политики оценивало потенциальное недополучение поступлений от единого социального взноса (ЕСВ) в 2020 году в 17,7 млрд грн и предлагало в связи с этим выделить Пенсионному фонду трансферт из Фонда борьбы с Сovid-19 в размере 15,2 млрд грн. Однако такое решение не было принято.

Напомним, по итогам 2017 года ЕСВ по сравнению с показателем за 2016 год вырос на 36,8%, в 2018 – на 25%, в 2019 году – на 19,9%.