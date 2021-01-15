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Пенсионный фонд недосчитался 20 миллиардов поступлений от ЕСВ

Пенсионный фонд недосчитался 20 миллиардов поступлений от ЕСВ

Поступления Пенсионного фонда от Единого социального взноса в 2020 году составили 254,5 млрд грн, что на 19,7 млрд грн меньше плана.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины, передает БизнесЦензор.

В том числе в декабре прошлого года поступления от ЕСВ составили 28,1 млрд грн, сократив отставание от плана до 0,3 млрд грн.

Крупнейшие потери поступлений пришлись на введение локдауна весной – в апреле Пенсионный фонд не досчитался 3,7 млрд грн поступлений, в мае – 3,4 млрд грн.

В последующие месяцы разрыв сокращался до ноября, когда был введен "карантин выходного дня".

Пенсионный фонд недосчитался 20 миллиардов поступлений от ЕСВ 01

В целом доходы Пенсионного фонда в 2020 году составили 466,1 млрд грн, что на 31,2 млрд грн больше, чем годом ранее. В том числе собственные поступления Фонда выросли на 39,8 млрд грн – до 281,6 млрд грн, тогда как финансирование из госбюджета сократилось на 11,4 млрд грн – до 184,5 млрд грн.

В то же время расходы Пенсионного фонда составил 479,3 млрд грн, дефицит - 13,2 млрд грн. 

При этом, по данным Госказначейства, остаток непогашенной задолженности Пенсионного фонда по предоставленным займам на 1 ноября 2020 года составлял 65,27 млрд грн.

Напомним, Министерство социальной политики оценивало потенциальное недополучение поступлений от единого социального взноса (ЕСВ) в 2020 году в 17,7 млрд грн и предлагало в связи с этим выделить Пенсионному фонду трансферт из Фонда борьбы с Сovid-19 в размере 15,2 млрд грн. Однако такое решение не было принято.

Напомним, по итогам 2017 года ЕСВ по сравнению с показателем за 2016 год вырос на 36,8%, в 2018 – на 25%, в 2019 году – на 19,9%.

Автор: 

пенсіонери (435) Пенсійний фонд (421) пенсія (696) ЄСВ (41)


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Топ коментарі
+21
Минималку (и ЕСВ) два раза за год подымали. Собрали на 20 млрд меньше.
Дам подсказку. Если сделать минималку скажем 1 тыс евро то и половину суммы не соберёте.
Потому как плательщиков ЕСВ (официально работающих) будет меньше миллиона и те в основном бюджетники.
Уже сейчас официально работающих украинцев всего около 9 млн. Зачем же усугублять проблему дебильными решениями.
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15.01.2021 17:06 Відповісти
+21
жаль...что это не всем дошло и не все поняли...
жаль что почти два года нашей с Вами жизни ушло коту под хвост в бессмысленном желании убедить амёб в том, что они ошиблись, поведясь на яркое фуфло с знакомой рожей...
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15.01.2021 20:10 Відповісти
+14
а какого хера тогда по 8 000 выплачивали ФОПам именно из ПФ ??? или нет?
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15.01.2021 16:52 Відповісти
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Новости все чудесатее и чудесатее. Ждем явление скажених бабок!
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15.01.2021 16:49 Відповісти
Поздравляю любителей 95 шапито ! Большое спасибо 🐏🐑🤡🤢🎪73% ! Сделали себя сами !
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17.01.2021 11:44 Відповісти
а какого хера тогда по 8 000 выплачивали ФОПам именно из ПФ ??? или нет?
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15.01.2021 16:52 Відповісти
Да. Потому что ЗЕлохи ******. Кратко и всем все ясно.
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15.01.2021 20:06 Відповісти
жаль...что это не всем дошло и не все поняли...
жаль что почти два года нашей с Вами жизни ушло коту под хвост в бессмысленном желании убедить амёб в том, что они ошиблись, поведясь на яркое фуфло с знакомой рожей...
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15.01.2021 20:10 Відповісти
К сожалению.убеждение еще не пришло.Эти недоразвитые сейчас все говорят, что они за него не голосовали,а голосовали против пороха! Или вообще бюлетень испортили.Но не один из них не может ответить на вопрос ,что у них и им подобным особям украл Порошенко или что он сделал плохого для страны? Ответы только речовками от г+Г или параша тудей.
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15.01.2021 20:28 Відповісти
Точно. Порох украл.
ДАешь им **** две статьи.
- "Они заказные"..

Такое ощущение что у этих опущенных всегда и на всё отмазка есть.
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16.01.2021 18:12 Відповісти
Это кто ответить не может? Вы ведь соевые сразу неудобные сообщения в спам и плакаться админу, как правда начинает по яйцам резать. Я тебе отвечу. Шоколадный имея кумом алкаша ген. прокурора за 5 лет за 5! лет не посадил ни одного регионала. Я сейчас даже не заикаюсь про депутатов ВР, у которых неприкосновенность. Я про банальных шестерок по областям и городам, всевозможных смотрящих и организаторов местных титушек. Для меня это полнейшее предательства всех идей Майдана. Парачка рыгалов сбежала, а кто остался не понесли вообще никакой ответственности и весь их "бизнес" продолжил свою работу. Это шобло должно было давно жрать баланду, а рыгаловские ТВ войти в историю.
А по поводу не украл не спешите. Еще одна алкоголичка Гонтарева обвалила гривню в шлак, не думаю что порох на этом что-то потерял. А вот народ в очередной раз "подстригли" И почему она, если такая святая спасительница банковской системы, так и не вернулась в страну?
Лично у меня с карточки Приват ни одной гривны не пропало. Как со счета физ лица, так и юр. А вот шоколадный одним росчерком пера, без всяких референдумов, после просто грандиозного рейдерского захвата банка, из бюджета вытащил лярды, ограбив каждого из нас.
Зеля технический кандидат - марионетка. Ссаная тряпка, которой беня отхлестал гетьмана по роже, указав на свое место. Зеля отлетит на следующих выборах (если до них досидит в кресле) с таким же мусорным рейтингом в 4%
Порох мог стать великим президентом Украины. Войти в Историю Украины выдающимся человеком. По факту оказался амебой как и Ющ. Мова, віра....Томос.... тьфу мразь. Даже не надейтесь, что это тело вернется в кресло президента.
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17.01.2021 11:09 Відповісти
Мистер голубенко, в вашей пламенной речи нет опять не одного правдивого факта.Опять бред .Я думаю вряд ли Гонтареву пригласили преподавать в высшую школу экономики в Лондоне если бы она была как ты пишешь алкашиха!Я как то не уверен ,что в обязаннастях Президента написано что он должен кого то сажать или вообще вмешиваться в судебную власть.Я не знаю чем тебя лично обидел порох, возможно ты очень много смотрел г+г .Причины обвала гривны совсем не в Гонтаревой и Порошенко,а в долгах и грабеже экономики Украины зековской бандой. Что плохого в своей вере,языке и сильной армии? Вся причина ,того что такие как ты пишешь грязь на него ,что он долбаный демократ и до последнего не верил ,что народ которому он сохранил государство,добился независимой Своей церкви ,дал возможность ездить в цивилизованный мир не стоя в позорных очередях .С нуля возродил ВСУ,дал им достойную зарплату ,пенсии.Могут так тупо все прогадить насмотревшись тупых обещаний дешового клоуна. Он конечно мог бы сделать больше ,если бы подобрал больше честых людей в свою партию,в этом он к сожалению был недолек.Но те трудности ,которые были в то время ,в первую очередь война ,я думаю не дали все сделать правильно.Была Главная задача была спасти вообще Украину как Государство ! А по вою кацарылых можно сказать ,что он с этим справился!
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17.01.2021 14:12 Відповісти
Это мантры, которыми нас долго кормили. Кацапов прежде всего остановили добробаты и армия волонтеров, низкий им поклон. Восстановление ВСУ произошло бы в любом случае. Запад готов вкидывать в нашу армию любые деньги, чтобы русиш швайн не оказались на их границах. Мова была, есть и будет всегда, пока существует на планете хоть один украинец, приписывать эту заслугу пороху просто смешно. Віра - путь это и жестко, но я делю украинцев на 2 типа. Те, кто не пропускают ни одной воскресной службы и кто ходит "пасочки с яйцами святить" раз в год. Такие "типы верующих", как и мова были есть и будут без пороха и с ним.
"не одного правдивого факта" Тогда назовите мне 3 фамилии регионала, кто сел при порохе и поговорим о "фактах"

"обязаннастях Президента написано" - с такой позиции зеля (хоть я его как личность вообще не воспринимаю) идеальный президент, т.к. именно свои прописанные обязанности он выполняет - сидит жопой в кресле, а остальное не его проблемы.

Порох пришел после Майдана. Его основная задача была очистить страну от перекрасившихся бандюков 90-х. Пересажать регионалов, основных теневиков и смотрящих в гос. органах, таможне и т.д., мелких сошек загнать под плинтус. Закрыть (тем более в условиях войны) все кацапские СМИ. Да, пусть не своими руками, но дать команду тем "кто уполномочен" И что из этого сделано? За что такие были огромные жертвы на Майдане? Один хряк сменил другого.
Именно за это его возненавидело большинство украинского народа. Именно у него был шанс с огромной поддержкой послемайдановской страны навести порядок. И он его не просрал, он его откровенно продал.
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17.01.2021 14:38 Відповісти
Кацапов остановило государство Украина ,под руководством порошенкоюДобробаты , внесли свою лепту на начальном этапе войны ,поклон им и хвала ,.для развития умственного ,всего в добробатах было порядка 3000 тысяч человек,а группировка ВСУ 40000 тысяч. Волонтеры так же внесли свою ,лепту в том что мы пока не потеряли государство! И какие деньги запад вкидал в нашу Армию ,особенно в 2014-2015 годах? Не неси бред с речи зедебила на стадионе для стада насмотревшихся сватов!! Вера ,это личное для каждого ,но она не должна вредить государству и расхвалять агрессора! Так что церкви кацапского патриархата тут не место, а ты можешь в нее вообще не ходить. Некто не заставляет. Кто кого посадил и за что это не обязанность президента ,еще раз тебе про это пишу, хотя я то же бы хотел .что бы рыгоаналы сидели все ,а лучше бы их лишили гражданства,тогда бы не было ожзп и партии зедебилов! Но это все не может оправдать выбор халявшиков,Типа,хуже не будет,хоть поржем! Кому он что продал ? Он сделал за 5 лет для страны и тебя в том числе больше чем все так называемые президенты до него. А в первую очередь благодоря ему у тебя вообще есть страна !!!!
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17.01.2021 15:45 Відповісти
Я понимаю, что для верующих во второе пришествие гецьмана есть либо "свои", либо зеленобобики. Что конкретно он сделал? Где конкретика? Он остановил кацапов? Ок, где его боевая ампутация, или у сына контузия? А, я забыл, его сын ведь чисто случайно именно в этот период пролез в депутаты ВР.....
Соевые от кацапов мало чем отличаются. Все веруют только в сцаря, который придет, будет обязательно сладким и пушистым и все в их жизни станет супер гуд.
Порох воплощение "хлеба и зрелищ" напихал людям безвиз, мова віра, когда они хотели развития страны и посадок воров. Судя по вам, последствия до сих пор аукаются в некоторых умах.
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17.01.2021 16:18 Відповісти
Жаль что у таких как ты нет ампутации головы.Тебе конкретика не интересна ,ты обычное кацарылое жлобье.Вот его сын был призван и был в АТО,а ты умник?Хлеба и зрелишь тебе зедебил обещал.Без языка ,веры,армии нет развития и не будет.Если есть хоть одна такая страна можешь себе законспектировать голубков.
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17.01.2021 18:11 Відповісти
Хочу, пояснити вам , що допомогу по 8000 отримали тільки ті підприємці , які не мають заборгованості по сплаті ЄСВ - одна із умов, це було зроблено, аби звузити коло отримувачів тих 8000, далі є ще один момент, всім підприємцям України була надана можливість відтермінування по сплаті ЄСВ за себе , але не за найманих працівників, до кінця дії карантину- оцей крок було зроблено після першого ЛХДАУНУ. Особисто моя думка - ФОП має сплачувати податок з прибутків , а їх в минулому році не було, за рахунок скорочення купівельної спроможності населення.
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17.01.2021 10:11 Відповісти
мені цікавий сам факт виплати ФОПам з пенсійного фонду...хіба так можливо? виплати мали б бути зроблені через будь який інший державний фонд відшкодувань..(наприклад соцвиплат, чи щось подібне)...бо пенсійний і ковідний - то вузькоцільові фонди...чи може вже ні? (якщо пригадати дорожне будівництво на ковідні гроші)
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17.01.2021 10:23 Відповісти
не можна - ви праві, адже кошти з цільових фондів ідуть тільки на цільові витрати, та за що казати , якщо в державі майже всі законопроєкти , прийняті нардепами, суперечать конституції, таке враження, що влада прагне повалити конституційний лад в Україні.
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17.01.2021 10:28 Відповісти
по вашему если на говно сказать мармелад, то оно перестанет быть говном? Какая разница из какого фонда, это все общие бюджетные деньги. Ну выделили бы из условно "резервного фонда", в чем разница?
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17.01.2021 11:13 Відповісти
та некоторым вообще - какая разница!
а разница большая! резервный фонд - это одно (и из него выделяйте куда хотите), а деньги предназначенные для чего-то определенного - например для борьбы с коронавирусом - должны быть направлены на борьбу с коронавирусом, а не на вертолеты авакова и дорожное строительство (еще понятно было бы если б это перераспределялось по остаточному принципу, но ведь коронавирус еще не умер и борьба с ним продолжается, а деньги уже распихали абы куда и больницам - шиш) второе - пенсионный фонд, он для того и назван - пенсионным, понимаете??? и через месяц заявлять что в ПФ дыра в 20 млрд, а перед этим осуществлять нецелевые выплаты - это не преступление по вашему? а теперь на пенсии где брать? у медиков? учителей? или может на святое покуситься - из денег на содержание преЗЕдента и его охфиса???
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17.01.2021 11:23 Відповісти
Не нужно мешать какахи с мухами. Ковид, офис президента и прочую лабуду. Есть прибыль в бюджет - наши налоги и есть затраты. Из какого фонда не выделяй, а от бюджета в любом случае убудет. Ковид вообще отдельная тема. Какой смысл на выделение денег на борьбу с ним, если во всем мире не знают как его лечить? У меня семья медиков. Переболели уже почти все. Нет конкретного плана лечения, который гарантированно помогает. А поэтому невозожно просчитать и выделить средства на то, чего нет.
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17.01.2021 11:29 Відповісти
не надо быть таким упрямым! все государственные расходы строго регламентируются и носят строго целевой характер, который закладывается еще на уровне планирования...даже резервный фонд имеет свои правила выделения денег на какие-то определенные программы.
Вы же умный человек.
////
Статья 119.
1. Нецелевым использованием бюджетных средств является их расходование на цели, не соответствующие:

1) бюджетным назначениям, установленным законом о Государственном бюджете Украины;
2) направлениям использования бюджетных средств, определенным в целевом паспорте бюджетной программы или в порядке использования бюджетных средств помимо программы;
...................
2. Нецелевое использование бюджетных средств образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 16412 КУпАП, а использование бюджетных средств вопреки их целевому назначению в объемах в крупных (сумма, в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан) или особо крупных (сумма, в три тысячи и больше раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан) размерах , - образует состав преступления, предусмотренного ст. 210 Уголовного кодекса Украины.........

(210 цитировать не буду - ищите сами)
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17.01.2021 11:57 Відповісти
Разница голубков есть! Это статья УК называется нецелевое использование денежных средств. Есть закон ,бюджет и бюджетный кодекс и изменить его может только 226 голосов зедебилов в раде.Это примерно если эти деньги забрать со статьи финансирования медицины или со статьи национальной службы здоровья ,что бы твое семейство вместо зарплаты получило г-но! Так понятно?
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17.01.2021 23:24 Відповісти
Ты с зебилом говоришь. Там основные аргументы "а какая разница" и " а шо ваш порох лучше был".

И они реально не понимают банальных причинно-следственных связей типа потратил-не восполнил-пусто.
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18.01.2021 09:11 Відповісти
Минималку (и ЕСВ) два раза за год подымали. Собрали на 20 млрд меньше.
Дам подсказку. Если сделать минималку скажем 1 тыс евро то и половину суммы не соберёте.
Потому как плательщиков ЕСВ (официально работающих) будет меньше миллиона и те в основном бюджетники.
Уже сейчас официально работающих украинцев всего около 9 млн. Зачем же усугублять проблему дебильными решениями.
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15.01.2021 17:06 Відповісти
Потому шо на другие решения им мозгов не хватает
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15.01.2021 19:31 Відповісти
Так они и есть зедебилы.Зачем голосовал ,за хуже точно не будет?
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15.01.2021 20:30 Відповісти
*********** ваши подсказки не нужны! У него в учителях экономист космического масштаба-хуйло!
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18.01.2021 12:22 Відповісти
Увеличение налогов и прав взяточников ведет к падению экономики,сокращению рабочих мест и соответственно налоговым поступлениям,ещё можете посмотреть,как живут чинушки из гоструда - половину от непоступления ЕСВ крышуют они за 50 процентов отката.
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15.01.2021 19:02 Відповісти
Як? Так само як і наші бізнесмени. Врешті решт вони одну справу роблять, приховують від держави податки.
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16.01.2021 10:55 Відповісти
Давай, зебилки, валите пенсов!
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15.01.2021 19:15 Відповісти
Зажрались и живут долго на 2000гр!
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18.01.2021 12:23 Відповісти
Может в конце концов пенсы соберутся вместе да свалят Зюзика?
Не у всех же сынки случайно оказавшиеся в презах и назначившие своему папе повышенную пенсию
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15.01.2021 19:33 Відповісти
ага, надейся что совковые пенсы кого то свалят
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15.01.2021 21:26 Відповісти
А мого ли сил у тебя останется после пира на 1800гр?!
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18.01.2021 12:25 Відповісти
Довбаний Пеця...
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16.01.2021 10:54 Відповісти
Люди которые сей час честно платят ЕСВ просто выбрасывают бабки на ветер , пенсии у них все равно не будет . По тому тем кому сей час 50 и меньше надо думать о своей старости самому .Надеяться на государство населенное 73% идиотов нет не какого смысла , по тому что Осла в этом году уйдут по любому тем или иным способом ,и даже если придет золотой и грамотный президент с охрененным правительством и восстановит разруху после Осла , то через 4 года эти идиоты снова выберут такое же чудо которое им пообещает бесплатный газ и зарплату выше чем в ФРГ. И мы снова сядем в жопу и так и будем то туда то сюда.
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16.01.2021 18:12 Відповісти
з приводу ЄСВ, не можу з вами не погодитися, але то не єдиний податок, який сплочується до пенсійного фонду , ювеліри , до прикладу, плотять 10% від вартості металу, до пенсійного фонду, а в іншому питанні - треба створити процедуру відкликання нардепа, якщо він голосує за рішення, які ідуть в розріз з його предвиборчою програмою , та покарання нардепу за такі дії, крнтролювати , що голосує нардеп, має громада, яка йогообрала.А з приводу туди сюди - еротично звучить, одразу згадалось ФРГ з їх фільмами)
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17.01.2021 10:22 Відповісти
Увы теперь можаретарщиков не будет , по тому довольно сложно кого то будет лишать мандата , по партийным спискам это еще сложнее .И к стати не только ювелиры , при растаможке машин 3% идет в ПФ , но то уже не куда не денешься .И у нас так и получается как в порнухе , Ющер патриот экономика начала рост , дебилы выбрали хама , экономика в жопе , война , выбрали Петю - патриот , экономика начала рост , пошли зарплаты расти , выбрали тупорылого Осла и оооо чудо мы снова не просто в глубокой жопе , а каждый день пробиваем дно.У меня такой ощущение, что две трети идиотов в Украине просто не хотят или бояться хорошо жить , по тому как только становиться чуть лучше им сразу надо в любимую жопу в которой они и своих детей и внуков держать хотят.
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17.01.2021 11:23 Відповісти
А земрази не надо было воровать 300 миллиардов перед НГ. У кого дети инвалиды,отпишитесь - пенсии подняли,мой сын так и получил 1769 грн,как и в прошлом году.
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16.01.2021 22:39 Відповісти
Вспоминаю слова "реформатора от януковича" пана Тигипко, и как он рассказывал с упоением, что как только женщинам поднимут пенсионный возраст до 60 лет. Все у нас с пенсионной системой станет нормально и дефицита не будет. НУ И ШО....
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17.01.2021 09:19 Відповісти
С такие отношением к бизнесу и ФОПовцам в частности, будет только хуже. Еще немного и я дам команду бухгалтеру заводить "черную бухгалтерию" Кормить гос-во, которое тебя постоянно сношает уже надоело.
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17.01.2021 10:55 Відповісти
Выбрал *********, будь добр подставь жопу! ))
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17.01.2021 16:53 Відповісти
///
В то время, как с 1 января пенсионные выплаты выросли для более чем 2 млн пенсионеровhttps://ukranews.com/news/750174-pensii-v-yanvare-vyrosli-dlya-bolee-2-mln-grazhdan с в Украине с января 2020-го по январь 2021-го средняя пенсия судьи выросла с 45,8 до 67,9 тыс. грн.
Выплаты военным за этот же период увеличились всего на 300 грн, а социальные пенсии подняли на 100 грн. - со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.
Всего в стране пенсии получают 11,1 млн человек,
средняя пенсия составляет 3,5 тыс. грн.
Какие пенсии получают украинцы:
судьи - 67,9 тыс. грн (год назад было 45,8 тыс.)
военные - 5,5 тыс. грн; (было 5,2 тыс.)
социальные пенсии - 1,7 тыс. грн (было 1,6 тыс. грн)
пенсия по общим правилам - 3,5 тыс (было около 3 тыс. грн).
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17.01.2021 13:57 Відповісти
Не бреши Вася. Я військ. пенсіонер ... ще як Порошенко підняв трошки до 3104 так і зависло нам без добавок ЗЕплесень нічого абсолютно військовим не дав пот во ра
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18.01.2021 00:26 Відповісти
это цитата из статьи, со ссылками на Пенсионный фонд
от себя я не прибрехал, ни збрехал, ни выдумал... ни одной даже запятой...
поэтому, Ваши слова не ко мне...
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18.01.2021 10:12 Відповісти
Пенсионный фонд недосчитался 20 миллиардов.......все деньги ушли на зарплаты наемам кобелевым тимошенкам лещенкам и ещё пару сотен тысяч тунеядцев
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17.01.2021 19:53 Відповісти
Сумська обл. с. Кузьки Людмила Конотопський р-н [email protected]

Це знушальна обіцянка за 8 тис. від президента чи якась насмішка над нами нужденними
Чому ви оголошуєте Закон де одне, а на місцях воно все по іншому? Ми вибирали нову владу з надією, ось вам і "держава в смартфоні"
Я двічі зверталася вже за пенсією мене ганяють по всіх місцях де я працювала, (як би надумано) щоб підтвердити стаж
Зверталась за призначенням пенсії в 59.6 р. був мій вік - відмовили бо треба всі підтвердження стажу....
В серпні вже в 2020 мій вік 60 р. є стаж більше 27 років
- що не зрозуміло в Законі цим горе працівникам в пенсійному відділі м.Конотоп - відмовили мені в серпні, кажуть ідіть підтверджуйте бо в нас вказівка... яка?... а звертайтеся за соц. допомогою .
Я рахую що працівники маючи вказівки ваші, і відтягують час щоб не платити людям та не включити мене до нарахування пенсії і перевести в категорію на 63 чи даже 65 років - це видно і зрозуміло по їх заявах що "никто вам не поможет"
Ну мені треба жити якось -звертаюся за соц. допомогою і.... дали один раз аж 1000 гр., а потім штраф... бо не відповіла по телефону їм... то я щей винна?! так а що помінялось чи ждуть щоб вірус мене добив? Та і для чого ж мені та допомога, коли в мене вже 60 років і 5 місяці мій вік і стаж більше 27 р. це ж право на пенсію?
Я признана не працездатною, ногу тягаю, не піднімаю порвано сухожилля і гіпертонік вже 1 стадії, є комісія і мед підтвердження -кажуть найдем легку роботу., нікому ніякого діла, одні отписки. Як жити мені вчора завтра - що за відношення до людей. ***** що це планове знищення людей, і знушальна обіцянка за 8 тис. від президента це якась насмішка над нами нужденними
Після чергової відмови про пенсію я відлежала в лікарні 2 тижні Вже я зверталась, до всіх гілок влади і в Державі знаєють про ці всі фокуси - ще сьогодні буду звертатись до всіх в Верховну Раду до нашого депутата, до Президента до Кабінету міністрів в усі можливі інстанцій і бачу що і в Суди Європи бо наші вони банально як вони заявили, не визнають

Прости нас народ і Господи - кого ж ми вибрали?

Це ж треба мати сатанинський намір,
чаїть в собі невиліковний сказ,
щоб тяжко так знущатися над нами,
та ще й у всьому звинувачувати нас!

ПОРА ГНАТЬ УПЫРЕЙ
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18.01.2021 00:19 Відповісти
Странно.
Если убить бизнес налогоплательщиков, то вдруг оказывается, что налогов стало мало.

Умопомрачительно сложная комбинация для ЗЕлупонов.
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18.01.2021 09:04 Відповісти

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