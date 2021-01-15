Пенсионный фонд недосчитался 20 миллиардов поступлений от ЕСВ
Поступления Пенсионного фонда от Единого социального взноса в 2020 году составили 254,5 млрд грн, что на 19,7 млрд грн меньше плана.
Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины, передает БизнесЦензор.
В том числе в декабре прошлого года поступления от ЕСВ составили 28,1 млрд грн, сократив отставание от плана до 0,3 млрд грн.
Крупнейшие потери поступлений пришлись на введение локдауна весной – в апреле Пенсионный фонд не досчитался 3,7 млрд грн поступлений, в мае – 3,4 млрд грн.
В последующие месяцы разрыв сокращался до ноября, когда был введен "карантин выходного дня".
В целом доходы Пенсионного фонда в 2020 году составили 466,1 млрд грн, что на 31,2 млрд грн больше, чем годом ранее. В том числе собственные поступления Фонда выросли на 39,8 млрд грн – до 281,6 млрд грн, тогда как финансирование из госбюджета сократилось на 11,4 млрд грн – до 184,5 млрд грн.
В то же время расходы Пенсионного фонда составил 479,3 млрд грн, дефицит - 13,2 млрд грн.
При этом, по данным Госказначейства, остаток непогашенной задолженности Пенсионного фонда по предоставленным займам на 1 ноября 2020 года составлял 65,27 млрд грн.
Напомним, Министерство социальной политики оценивало потенциальное недополучение поступлений от единого социального взноса (ЕСВ) в 2020 году в 17,7 млрд грн и предлагало в связи с этим выделить Пенсионному фонду трансферт из Фонда борьбы с Сovid-19 в размере 15,2 млрд грн. Однако такое решение не было принято.
Напомним, по итогам 2017 года ЕСВ по сравнению с показателем за 2016 год вырос на 36,8%, в 2018 – на 25%, в 2019 году – на 19,9%.
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жаль что почти два года нашей с Вами жизни ушло коту под хвост в бессмысленном желании убедить амёб в том, что они ошиблись, поведясь на яркое фуфло с знакомой рожей...
ДАешь им **** две статьи.
- "Они заказные"..
Такое ощущение что у этих опущенных всегда и на всё отмазка есть.
А по поводу не украл не спешите. Еще одна алкоголичка Гонтарева обвалила гривню в шлак, не думаю что порох на этом что-то потерял. А вот народ в очередной раз "подстригли" И почему она, если такая святая спасительница банковской системы, так и не вернулась в страну?
Лично у меня с карточки Приват ни одной гривны не пропало. Как со счета физ лица, так и юр. А вот шоколадный одним росчерком пера, без всяких референдумов, после просто грандиозного рейдерского захвата банка, из бюджета вытащил лярды, ограбив каждого из нас.
Зеля технический кандидат - марионетка. Ссаная тряпка, которой беня отхлестал гетьмана по роже, указав на свое место. Зеля отлетит на следующих выборах (если до них досидит в кресле) с таким же мусорным рейтингом в 4%
Порох мог стать великим президентом Украины. Войти в Историю Украины выдающимся человеком. По факту оказался амебой как и Ющ. Мова, віра....Томос.... тьфу мразь. Даже не надейтесь, что это тело вернется в кресло президента.
"не одного правдивого факта" Тогда назовите мне 3 фамилии регионала, кто сел при порохе и поговорим о "фактах"
"обязаннастях Президента написано" - с такой позиции зеля (хоть я его как личность вообще не воспринимаю) идеальный президент, т.к. именно свои прописанные обязанности он выполняет - сидит жопой в кресле, а остальное не его проблемы.
Порох пришел после Майдана. Его основная задача была очистить страну от перекрасившихся бандюков 90-х. Пересажать регионалов, основных теневиков и смотрящих в гос. органах, таможне и т.д., мелких сошек загнать под плинтус. Закрыть (тем более в условиях войны) все кацапские СМИ. Да, пусть не своими руками, но дать команду тем "кто уполномочен" И что из этого сделано? За что такие были огромные жертвы на Майдане? Один хряк сменил другого.
Именно за это его возненавидело большинство украинского народа. Именно у него был шанс с огромной поддержкой послемайдановской страны навести порядок. И он его не просрал, он его откровенно продал.
Соевые от кацапов мало чем отличаются. Все веруют только в сцаря, который придет, будет обязательно сладким и пушистым и все в их жизни станет супер гуд.
Порох воплощение "хлеба и зрелищ" напихал людям безвиз, мова віра, когда они хотели развития страны и посадок воров. Судя по вам, последствия до сих пор аукаются в некоторых умах.
а разница большая! резервный фонд - это одно (и из него выделяйте куда хотите), а деньги предназначенные для чего-то определенного - например для борьбы с коронавирусом - должны быть направлены на борьбу с коронавирусом, а не на вертолеты авакова и дорожное строительство (еще понятно было бы если б это перераспределялось по остаточному принципу, но ведь коронавирус еще не умер и борьба с ним продолжается, а деньги уже распихали абы куда и больницам - шиш) второе - пенсионный фонд, он для того и назван - пенсионным, понимаете??? и через месяц заявлять что в ПФ дыра в 20 млрд, а перед этим осуществлять нецелевые выплаты - это не преступление по вашему? а теперь на пенсии где брать? у медиков? учителей? или может на святое покуситься - из денег на содержание преЗЕдента и его охфиса???
Вы же умный человек.
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Статья 119.
1. Нецелевым использованием бюджетных средств является их расходование на цели, не соответствующие:
1) бюджетным назначениям, установленным законом о Государственном бюджете Украины;
2) направлениям использования бюджетных средств, определенным в целевом паспорте бюджетной программы или в порядке использования бюджетных средств помимо программы;
...................
2. Нецелевое использование бюджетных средств образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 16412 КУпАП, а использование бюджетных средств вопреки их целевому назначению в объемах в крупных (сумма, в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан) или особо крупных (сумма, в три тысячи и больше раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан) размерах , - образует состав преступления, предусмотренного ст. 210 Уголовного кодекса Украины.........
(210 цитировать не буду - ищите сами)
И они реально не понимают банальных причинно-следственных связей типа потратил-не восполнил-пусто.
Дам подсказку. Если сделать минималку скажем 1 тыс евро то и половину суммы не соберёте.
Потому как плательщиков ЕСВ (официально работающих) будет меньше миллиона и те в основном бюджетники.
Уже сейчас официально работающих украинцев всего около 9 млн. Зачем же усугублять проблему дебильными решениями.
Не у всех же сынки случайно оказавшиеся в презах и назначившие своему папе повышенную пенсию
В то время, как с 1 января пенсионные выплаты выросли для более чем 2 млн пенсионеровhttps://ukranews.com/news/750174-pensii-v-yanvare-vyrosli-dlya-bolee-2-mln-grazhdan с в Украине с января 2020-го по январь 2021-го средняя пенсия судьи выросла с 45,8 до 67,9 тыс. грн.
Выплаты военным за этот же период увеличились всего на 300 грн, а социальные пенсии подняли на 100 грн. - со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.
Всего в стране пенсии получают 11,1 млн человек,
средняя пенсия составляет 3,5 тыс. грн.
Какие пенсии получают украинцы:
судьи - 67,9 тыс. грн (год назад было 45,8 тыс.)
военные - 5,5 тыс. грн; (было 5,2 тыс.)
социальные пенсии - 1,7 тыс. грн (было 1,6 тыс. грн)
пенсия по общим правилам - 3,5 тыс (было около 3 тыс. грн).
от себя я не прибрехал, ни збрехал, ни выдумал... ни одной даже запятой...
поэтому, Ваши слова не ко мне...
Це знушальна обіцянка за 8 тис. від президента чи якась насмішка над нами нужденними
Чому ви оголошуєте Закон де одне, а на місцях воно все по іншому? Ми вибирали нову владу з надією, ось вам і "держава в смартфоні"
Я двічі зверталася вже за пенсією мене ганяють по всіх місцях де я працювала, (як би надумано) щоб підтвердити стаж
Зверталась за призначенням пенсії в 59.6 р. був мій вік - відмовили бо треба всі підтвердження стажу....
В серпні вже в 2020 мій вік 60 р. є стаж більше 27 років
- що не зрозуміло в Законі цим горе працівникам в пенсійному відділі м.Конотоп - відмовили мені в серпні, кажуть ідіть підтверджуйте бо в нас вказівка... яка?... а звертайтеся за соц. допомогою .
Я рахую що працівники маючи вказівки ваші, і відтягують час щоб не платити людям та не включити мене до нарахування пенсії і перевести в категорію на 63 чи даже 65 років - це видно і зрозуміло по їх заявах що "никто вам не поможет"
Ну мені треба жити якось -звертаюся за соц. допомогою і.... дали один раз аж 1000 гр., а потім штраф... бо не відповіла по телефону їм... то я щей винна?! так а що помінялось чи ждуть щоб вірус мене добив? Та і для чого ж мені та допомога, коли в мене вже 60 років і 5 місяці мій вік і стаж більше 27 р. це ж право на пенсію?
Я признана не працездатною, ногу тягаю, не піднімаю порвано сухожилля і гіпертонік вже 1 стадії, є комісія і мед підтвердження -кажуть найдем легку роботу., нікому ніякого діла, одні отписки. Як жити мені вчора завтра - що за відношення до людей. ***** що це планове знищення людей, і знушальна обіцянка за 8 тис. від президента це якась насмішка над нами нужденними
Після чергової відмови про пенсію я відлежала в лікарні 2 тижні Вже я зверталась, до всіх гілок влади і в Державі знаєють про ці всі фокуси - ще сьогодні буду звертатись до всіх в Верховну Раду до нашого депутата, до Президента до Кабінету міністрів в усі можливі інстанцій і бачу що і в Суди Європи бо наші вони банально як вони заявили, не визнають
Прости нас народ і Господи - кого ж ми вибрали?
Це ж треба мати сатанинський намір,
чаїть в собі невиліковний сказ,
щоб тяжко так знущатися над нами,
та ще й у всьому звинувачувати нас!
ПОРА ГНАТЬ УПЫРЕЙ
Если убить бизнес налогоплательщиков, то вдруг оказывается, что налогов стало мало.
Умопомрачительно сложная комбинация для ЗЕлупонов.