Минрегион установил минимальные требования к энергоэффективности зданий

Отныне жилые и общественные здания нельзя строить без соблюдения минимальных требований к энергоэффективности. Разработанные Минрегионом требования являются обязательными для новостроек, реконструированных и капитально отремонтированных зданий.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

На 1 января 2021 года в Украине около 6 тыс. зданий получили энергетические сертификаты. Из них почти 44% имеют низкий класс энергоэффективности "G", а самый высокий класс "А" - 1,4%. Такой уровень энергоэффективности не отвечает движению Украины в направлении уменьшения потребления энергоресурсов жилыми домами и повышения комфорта проживания людей.

Министерство развития общин и территорий разработало два приказа по минимальной энергоэффективности зданий и методики ее расчета, которые уже вступили в силу.

"Установление минимальных норм энергоэффективности зданий будет иметь экономический эффект не только для государства, поскольку позволит эффективно использовать энергоресурсы, но и для владельцев жилья и помещений, которые смогут экономить на коммунальных платежах", - отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Минимальные требования к энергетической эффективности установленные в Украине впервые. Они позволят проводить термомодернизацию здания поэтапно, что позволит ее владельцам более эффективно спланировать бюджет и дальнейшие работы, чтобы получить класс энергоэффективности объекта не ниже "С".

На примере наиболее распространенных в стране видов зданий ученые по заказу Минрегиона рассчитали оптимальные и экономически обоснованные требования к энергоэффективности зданий, которые распределены по видам строительных работ. В частности, минимальные требования устанавливаются для нового строительства, реконструкции или капитального ремонта зданий в целом или их отдельных элементов (крыши, внешних стен, инженерных систем).

Исключением, к которому не применяются минимальные требования к энергоэффективности, является ряд объектов, в частности, индивидуальные жилые дома, исторические здания промышленного, сельскохозяйственного назначения, объекты транспорта, энергетики и обороны, а также выполнение строительных работ по восстановлению отдельных конструкций зданий и сооружений, с целью ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (аварий) и восстановление функционирования объектов, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения.

Также Минрегион внес изменения в Методику определения энергетической эффективности зданий, которую используют в своей работе проектировщики при проектировании объектов и энергоаудиторы при сертификации.

Приказы Минрегиона от 27 октября 2020 года №260 и от 27 октября 2020 года №261 зарегистрированы Минюстом и опубликованы в Официальном вестнике Украины.