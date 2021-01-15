"Укрзализныця" сократила перевозки зерновых на 5 миллионов тонн

"Укрзализныця" в 2020 году перевезла 35,2 млн тонн зерновых грузов, что на 5,3 млн тонн меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

Больше всего за прошлый год зерна было перевезено на экспорт – 30,5 млн тонн, что на 4,8 млн тонн меньше, чем в 2019 году.

Перевозки зерновых грузов во внутреннем сообщении в 2020 году составили 4,4 млн тонн, импорт – 101,3 тыс. тонн, транзит – 214 тыс. тонн.

В общем объеме перевозок грузов по железной дороге перевозки зерновых по итогам прошлого года составил 11,5%.

"В настоящее время доля "Укрзализныци" в общем объеме перевозок зерновых грузов на экспорт составляет около 61%, но компания готова обеспечить и большие объемы перевозок зерновых", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, на фоне рекордного урожая в 2019 году "Укрзализныця" перевезла рекордный за годы независимости Украины объем зерновых грузов – 40,5 млн тонн, что на 20,1 % больше показателя 2018 года. В том числе на экспорт было перевезено 35,3 млн тонн, что на 30% больше, чем в 2018 году.



