Кабмин не будет продлевать локдаун из-за роста количества заболевших, – Шмыгаль

Кабинет министров не планирует продлевать действие локдауна, который длится с 8 по 24 января, с 25 января вероятно будут действовать ограничения для "оранжевой зоны".

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью одному из телеканалов, передает Укринформ.

"Этот карантин завершится 24 числа, с 25-го мы перейдем, вероятно, в "оранжевую зону", которая действовала до введения этих правил. На самом деле мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, началось небольшое увеличение (заболеваемости, – ред.), мы ожидаем более значительного роста", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, медицинская система готова к возможному росту числа выявленных случаев заболевания коронавирусной болезнью, в том числе более 53 тысяч коек в больницах обеспечены кислородом.

Также Шмыгаль заметил, что общее количество отведенных под больных COVID-19 коек – 63 тыс., а няты на утро 15 января 21 тыс.

Как сообщалось, Кабинет министров ужесточил карантинные ограничения с 8 по 24 января, запретив работу ресторанов (кроме доставки и работы "на вынос"), кинотеатров, спортзалов, ТРЦ, магазинов непродовольственных товаров и заведений образования (кроме детсадов). Общественный транспорт продолжает работать.

В эфире одного из телеканалов 12 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине необходимо продолжить и после 24 января, поскольку для этого есть все основания. Однако уже на следующий день министр заявил, что продление локдауна не планируется.