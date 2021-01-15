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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмин не будет продлевать локдаун из-за роста количества заболевших, – Шмыгаль

Кабмин не будет продлевать локдаун из-за роста количества заболевших, – Шмыгаль

Кабинет министров не планирует продлевать действие локдауна, который длится с 8 по 24 января, с 25 января вероятно будут действовать ограничения для "оранжевой зоны".

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью одному из телеканалов, передает Укринформ.

"Этот карантин завершится 24 числа, с 25-го мы перейдем, вероятно, в "оранжевую зону", которая действовала до введения этих правил. На самом деле мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, началось небольшое увеличение (заболеваемости, – ред.), мы ожидаем более значительного роста", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, медицинская система готова к возможному росту числа выявленных случаев заболевания коронавирусной болезнью, в том числе более 53 тысяч коек в больницах обеспечены кислородом.

Также Шмыгаль заметил, что общее количество отведенных под больных COVID-19 коек – 63 тыс., а няты на утро 15 января 21 тыс.
Как сообщалось, Кабинет министров ужесточил карантинные ограничения с 8 по 24 января, запретив работу ресторанов (кроме доставки и работы "на вынос"), кинотеатров, спортзалов, ТРЦ, магазинов непродовольственных товаров и заведений образования (кроме детсадов). Общественный транспорт продолжает работать.

В эфире одного из телеканалов 12 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине необходимо продолжить и после 24 января, поскольку для этого есть все основания. Однако уже на следующий день министр заявил, что продление локдауна не планируется.

Автор: 

Джерело:  Укринформ
карантин (2077) Шмигаль Денис (1533) COVID-19 (1689) коронавірус (3210) локдаун (49)


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Топ коментарі
+9
не будет продлевать локдаун из-за роста количества заболевших...

А зачем тогда вводили его при всего лишь 3000 заболевших в день??? Такое впечатление, что за рулем государства сидят несколько полных идиотов и без всякого смысла дергают все рычаги какие только есть. Абсолютно бессмысленно и постоянно дергают...
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15.01.2021 18:28 Відповісти
+1
ну так 25-го у найвеличнішого лідора ********** ДР. "Велюр", чи що там ще, мають працювати
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15.01.2021 19:58 Відповісти
+1
Українці я розумію що вам пох за кого вас мають , але: офіційні дані за 15 січня : ФРН захворіло 22 368, померло 1113 ( см.= 5%), Україна : 7 729 і 144 відповідно: смертність = 1,9%
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16.01.2021 21:15 Відповісти
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не будет продлевать локдаун из-за роста количества заболевших...

А зачем тогда вводили его при всего лишь 3000 заболевших в день??? Такое впечатление, что за рулем государства сидят несколько полных идиотов и без всякого смысла дергают все рычаги какие только есть. Абсолютно бессмысленно и постоянно дергают...
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15.01.2021 18:28 Відповісти
ну так 25-го у найвеличнішого лідора ********** ДР. "Велюр", чи що там ще, мають працювати
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15.01.2021 19:58 Відповісти
Как нам ссут в глаза.
Не было локдауна,было снижение заболевших,с их же слов.
Ввели лохдаун,начали варнякать про увеличение.
Худе ***** логика???
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16.01.2021 03:00 Відповісти
ТОРМОЗА коли ви народ перестанете мучить. понавибирали собі шутов і от вони над вами сміються.
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16.01.2021 18:53 Відповісти
Українці я розумію що вам пох за кого вас мають , але: офіційні дані за 15 січня : ФРН захворіло 22 368, померло 1113 ( см.= 5%), Україна : 7 729 і 144 відповідно: смертність = 1,9%
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16.01.2021 21:15 Відповісти
На відміну від Німеччини, Україна може запросто виліковувати це коронавірус та йому подібні лиха протягом двох днів тому, що є потужна лазерна терапія розвинута після чорнобильскої ядерної катастрофи. Але уряд не хоче її задіювати попри 21 000 померлих. Вочевидь, діють за вказівками з якогось одного європейського чи світового центру, в якому ніхто здоров'ям людей не переймається. Та проводять якусь свою глобальну політику.
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16.01.2021 21:34 Відповісти
Дурний тебе піп хрестив...
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16.01.2021 23:05 Відповісти
З вашого допису видно, що ви - шудра. То нащо рахмана коментуєте, якщо земному небесне недосяжне?
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17.01.2021 18:51 Відповісти
Єдиний спосіб зупинити короновірус, це карантин для всіх закладів освіти. Дистанційне навчання це просто супер вихід в даній ситуації.
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16.01.2021 21:57 Відповісти
Коли в Україні почнуть зносити будинки російських вбивць???
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16.01.2021 21:55 Відповісти
Ты хоть понял,что ты 3,14здонул,жид зеленый?))
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16.01.2021 22:28 Відповісти

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