"Метинвест" инвестировал 30 миллионов в улучшение условий для рабочих

В рамках корпоративной программы "Рабочий быт" в 2020 году на меткомбинатах имени Ильича и "Азовсталь" отремонтировали более 2 тысяч кв. м помещений, которые теперь более качественно соответствуют всем санитарно-гигиеническим нормам и максимально комфортны для сотрудников.

Как сообщили в пресс-службе группы "Метинвест", инвестиции в улучшение рабочего быта на предприятиях составили 29,7 млн грн.

В целом за эти средства капитально отремонтировали 45 объектов разного назначения.

Генеральный директор меткомбината "Азовсталь" группы "Метинвест" Энвер Цкитишвили отметил, что во всех подразделениях предприятия планомерно открываются обновленные бытовые помещения.

"Несмотря на все вызовы 2020 года, мы продолжили реализовывать программу "Рабочий быт". Ежемесячно на меткомбинате сдаются в эксплуатацию новые отремонтированные бытовые помещения, которые еще более соответствуют всем санитарно-гигиеническим нормам", – подчеркнул глава "Азовстали".

В то же время на меткомбинате имени Ильича ремонты прошли также на ряде участков и цехов, а также в подразделении центральной лаборатории. Кроме того, отремонтировано здание Государственной пожарно-спасательной части (ГСПЧ) №53, расположенное на территории меткомбината.