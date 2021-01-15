"Днепропетровскгаз" ограничит поставки газа на "Днепроазот" из-за неплатежей

По состоянию на январь 2021 года долг АО "Днепроазот" за распределение газа перед АО "Днепропетровскгаз" превысил 200 млн грн, из-за неплатежей начато процедура ограничения (прекращения) распределения газа для предприятия с 18 января.

Как сообщает пресс-служба "Днепропетровсгаза", задолженность "Днепроазота" создает угрозу стабильности газоснабжения всего региона.

При этом "Днепроазот" в январе 2021 года в установленный срок не оплатил услуги по распределению газа на предприятие. До этого "Днепроазот" с осени 2020 года уклонялся от оплаты услуг Оператора ГРМ. В результате общая сумма задолженности этой компании за полученные услуги распределения газа превысила 200 млн грн.

"Указанный долг превышает платежи за доставку газа всех остальных клиентов "Днепропетровскгаза". Такие масштабы уклонения от оплаты услуг Оператора ГРМ провоцируют накопление задолженности по всей цепочке доставки газа, в том числе и перед Оператором ГТСУ", – подчеркивают в компании.

В связи с хроническим нарушением "Днепроазотом" договорных отношений, "Днепропетровскгаз" начал процедуру ограничения (прекращения) распределения газа. Предприятие было уведомлено, что 18 января 2021 года начнется первый этап ограничения газоснабжения.

В компании отмечают, что для уклонения от оплаты за распределение газа "Днепроазот" активно использовал юридические механизмы.

"Вместе с тем в области были проведены акции с призывом к населению не оплачивать счета за газ и его доставку. Однако благодаря конструктивной позиции потребителей газа Днепропетровской области их уровень расчетов за доставку составляет 98%, что позволяет удерживать стабильной ситуацию с газоснабжением области", – отмечается в сообщении.

При этом, после того, как "Днепропетровскгаз" приступил к законной процедуре ограничения (прекращения) газораспределения, такие предприятия-должники как АО "Никопольский завод ферросплавов" и АО "Марганецкий ГОК" полностью выполнили свои финансовые обязательства и погасили задолженность за услуги распределения газа.

"Региональная Газовая Компания" – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направлены на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн. потребителей газа.