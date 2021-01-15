Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Розничные сети АЗС 15 января повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-25 копеек за литр, с итоге средняя стоимость топлива выросла до 12,36 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в Ривненской и Черкасской областях на 10 и 20 коп. – до 11,55 грн/л.

В сети ОККО автогаз подорожал на 28 коп. – до 13,35 грн/л.

Сеть "БРСМ-Нафта" во всех регионах своего присутствия, за исключением Одесской и Полтавской областей, подняла цены на 10 коп. – до 11,99-12,19 грн/л.

Сети Chipo, Luxwen, "Авантаж 7", SUN OIL, Mango и Motto увеличили цифры ценников на автогаз на 15-25 копеек за литр.

Отметим, в период с 5 по 15 января заметно выросли оптовые цены сжиженного газа. По данным "А-95", за этот период средняя оптовая цена автогаза на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) выросла на 1 480 грн – до 20 190 грн за тонну.