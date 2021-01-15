Набсовет назначил нового заместителя главы Общественной телерадиокомпании
Наблюдательный совет АО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" 15 января избрал заместителем председателя НОТУ Александра Павличенко.
Об этом говорится в информации, обнародованной в системе раскрытия информации Нацкомисси по ценным бумагам и фондовому рынку, передает Интерфакс-Украина
Как сообщается, пакетом акций (или долей в уставном капитале НОТУ) Павличенко не владеет.
Срок его полномочий как члена набсовета и заместителя председателя набсовета НОТУ завершается 7 декабря 2021 года.
В течение последних пяти лет Павличенко занимал должности исполнительного директора Украинского Хельсинкского союза по правам человека и члена набсовета НОТУ.
Джерело: Интерфакс-Украина
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