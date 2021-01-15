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Набсовет назначил нового заместителя главы Общественной телерадиокомпании

Набсовет назначил нового заместителя главы Общественной телерадиокомпании

Наблюдательный совет АО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" 15 января избрал заместителем председателя НОТУ Александра Павличенко.

Об этом говорится в информации, обнародованной в системе раскрытия информации Нацкомисси по ценным бумагам и фондовому рынку, передает Интерфакс-Украина

Как сообщается, пакетом акций (или долей в уставном капитале НОТУ) Павличенко не владеет.

Срок его полномочий как члена набсовета и заместителя председателя набсовета НОТУ завершается 7 декабря 2021 года.

В течение последних пяти лет Павличенко занимал должности исполнительного директора Украинского Хельсинкского союза по правам человека и члена набсовета НОТУ.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
призначення (1152) НСТУ (44)


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