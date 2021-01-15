Изоляция обернется катастрофой для России, – российский олигарх Мордашов

Экономическая изоляция обернется для России полной катастрофой, поскольку страна тесно интегрирована в мировую экономику.

Об этом владелец "Северстали" и концерна "Силовые машины" Алексей Мордашов заявил в ходе выступления на Гайдаровском форуме, отвечая на вопрос, может ли РФ отказаться от внешних экономических связей, передает РБК.

Он напомнил, что Россия очень сильно зависит от экспорта и импорта.

"Если завтра прекратится внешнеэкономическая деятельность, то национальная экономика сожмется раза в два, мы просто физически встанем", – сказал Мордашов.

По его словам, почти половина российского бюджета зависит от поступления доходов от нефтегазового экспорта, экономика страны тесно интегрирована в мировую.

"Такие отрасли, как нефтегазовая промышленность, машиностроение, металлургия, просто остановятся, если у нас исчезнет возможность экспортировать", – добавил бизнесмен.

В то же время, по словам Мордашова, российскому потребителю будет нанесен "тяжелейший удар", если его лишат возможности покупать кока-колу, иностранные автомобили, информационные услуги.

"Интересы каждого из нас как потребителя и наемного работника или предпринимателя пострадают колоссальным образом без возможности экспортировать и импортировать. Поэтому все разговоры про автаркию (экономический режим самообеспечения страны, в котором минимизируется внешний товарный оборот, – ред.), про изоляцию страны мне кажутся очень искусственными", – отметил он.

При этом совладелец "Северстали" отметил, что необходимость защиты внутреннего рынка и его стимулирования не должна заслонять "фундаментального факта", что автаркия для России невозможна.

"Она обернется полной экономической катастрофой", – добавил Мордашов.



