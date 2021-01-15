Изоляция обернется катастрофой для России, – российский олигарх Мордашов
Экономическая изоляция обернется для России полной катастрофой, поскольку страна тесно интегрирована в мировую экономику.
Об этом владелец "Северстали" и концерна "Силовые машины" Алексей Мордашов заявил в ходе выступления на Гайдаровском форуме, отвечая на вопрос, может ли РФ отказаться от внешних экономических связей, передает РБК.
Он напомнил, что Россия очень сильно зависит от экспорта и импорта.
"Если завтра прекратится внешнеэкономическая деятельность, то национальная экономика сожмется раза в два, мы просто физически встанем", – сказал Мордашов.
По его словам, почти половина российского бюджета зависит от поступления доходов от нефтегазового экспорта, экономика страны тесно интегрирована в мировую.
"Такие отрасли, как нефтегазовая промышленность, машиностроение, металлургия, просто остановятся, если у нас исчезнет возможность экспортировать", – добавил бизнесмен.
В то же время, по словам Мордашова, российскому потребителю будет нанесен "тяжелейший удар", если его лишат возможности покупать кока-колу, иностранные автомобили, информационные услуги.
"Интересы каждого из нас как потребителя и наемного работника или предпринимателя пострадают колоссальным образом без возможности экспортировать и импортировать. Поэтому все разговоры про автаркию (экономический режим самообеспечения страны, в котором минимизируется внешний товарный оборот, – ред.), про изоляцию страны мне кажутся очень искусственными", – отметил он.
При этом совладелец "Северстали" отметил, что необходимость защиты внутреннего рынка и его стимулирования не должна заслонять "фундаментального факта", что автаркия для России невозможна.
"Она обернется полной экономической катастрофой", – добавил Мордашов.
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