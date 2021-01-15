Авиакомпания SkyUp изменила правила перевозки ручной клади
С 20 января авиакомпания SkyUp изменит общую концепцию перевозки ручной клади на своих рейсах для всех новых бронирований с этой даты.
Базовая норма увеличится с 7 кг до 9 кг, однако ноутбук, мужскую или женскую сумку, пакет с товарами Duty Free необходимо будет упаковать в один чемодан, тогда как сейчас эти предметы можно провозить сверх нормы отдельно, передает avianews.com.
По новым правилам, бесплатная норма будет зависеть от типа тарифа. Пассажиры по более дорогим билетам с включенным багажом смогут провозить в салоне самолета дополнительные предметы сверх базовой нормы.
В то же время SkyUp за плату разрешит провозить в салоне самолета ручную кладь сверх бесплатной нормы. Новая опция станет доступной с 20 января для всех билетов, оформленных с этой даты.
В частности, пассажир на регулярных и чартерных рейсах сможет взять дополнительную сумку с габаритами до 55х40х20 см и с весом до 9 кг. По каждому билету можно заказать только один дополнительный чемодан в салон.
Стоимость услуги составит $12 при оплате заранее на сайте авиакомпании и $25 при оплате в аэропорту.
Будь ласка, зачекайте...
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