Авиакомпания SkyUp изменила правила перевозки ручной клади

С 20 января авиакомпания SkyUp изменит общую концепцию перевозки ручной клади на своих рейсах для всех новых бронирований с этой даты.

Базовая норма увеличится с 7 кг до 9 кг, однако ноутбук, мужскую или женскую сумку, пакет с товарами Duty Free необходимо будет упаковать в один чемодан, тогда как сейчас эти предметы можно провозить сверх нормы отдельно, передает avianews.com.

По новым правилам, бесплатная норма будет зависеть от типа тарифа. Пассажиры по более дорогим билетам с включенным багажом смогут провозить в салоне самолета дополнительные предметы сверх базовой нормы.

В то же время SkyUp за плату разрешит провозить в салоне самолета ручную кладь сверх бесплатной нормы. Новая опция станет доступной с 20 января для всех билетов, оформленных с этой даты.

В частности, пассажир на регулярных и чартерных рейсах сможет взять дополнительную сумку с габаритами до 55х40х20 см и с весом до 9 кг. По каждому билету можно заказать только один дополнительный чемодан в салон.

Стоимость услуги составит $12 при оплате заранее на сайте авиакомпании и $25 при оплате в аэропорту.