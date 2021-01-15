Нацкомиссия отложила распределение кредитов "Укрэнерго" на 10 миллиардов

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сняла с рассмотрения проект постановления о распределении ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") полученных от НЭК "Укрэнерго" средств в рамках кредитов госбанков на сумму 10,25 млрд грн на погашение задолженности 2020 года перед электрогенерацией.

Решение о снятии с рассмотрения проекта постановления о внесении дополнений к ранее принятым постановлениям о согласовании кредитов "Укрэнерго" в "Ощадбанке", "Укргазбанке" и "Укрэксимбанке" регулятор принял 15 января, передает Интерфакс-Украина.

"Юристы нас убедили, что само решение об утверждении кредитов касается "Укрэнерго", а не "ГарПока", поэтому не нужно вообще приписывать сюда "ГарПок". Снимаем этот вопрос, а предписание "ГарПоку" будем вносить отдельным документом", – сказал в ходе заседания глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Согласно проекту решения на сайте регулятора, ГП "Гарантированный покупатель" предписывались средства, полученные от ЧАО НЭК "Укрэнерго" в рамках кредита, предоставленного "Ощадбанком", "Укргазбанком" и "Укрэксимбанком", направить на погашение задолженности, накопленной в 2020 году перед производителями электроэнергии, кроме задолженности перед производителями ресурса из альтернативных источников.

Как сообщалось, НКРЭКУ впервые начала рассмотрение этого вопроса на заседании 31 декабря 2020 года, с тех пор несколько раз его переносила. Изначально кредитные средства, полученные от украинских банков, "Укрэнерго" планировало направить на погашение долгов перед "Энергоатомом", но производители электроэнергии по "зеленому тарифу" требуют, чтобы часть этих денег выплатили им.