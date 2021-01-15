Члены "Украинского логистического альянса" заявили о злоупотреблениях должностных лиц "Укрзализныци" в вопросах грузоперевозок

Ассоциация "Украинский логистический альянс" обратилась к ряду профильных инстанций с предложением дать оценку действиям и решениям должностных лиц АО "Укрзализныця" по грузоперевозкам. Операторы железнодорожного грузового подвижного состава обеспокоены установлением минимальных ставок на использование полувагонов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Ассоциации.

"Ассоциация "Украинский логистический альянс" обратилась к Государственной регуляторной службе, Мининфраструктуры и Комитету Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры с предложением дать оценку решениям АО "Укрзализныця", связанным с установлением минимальных ставок на использование полувагонов", - говорится в сообщении.

Ряд операторов железнодорожного грузового подвижного состава обеспокоены установлением АО "Укрзализныця" минимальных ставок на использование полувагонов на голландских аукционах ProZorro-Продажі.

"Участники рынка расценивают решение АО "Укрзализныця" по этому поводу, как демпинг и злоупотребление монопольным положением, а также таким, которое в дальнейшем ухудшит состояние с обеспечением грузоотправителей подвижным составом", - сообщают в пресс-службе ассоциации.

Напомним, в рамках реформаторской деятельности нового руководства "Укрзализныци" распределение грузовых вагонов происходит с помощью системы голландских аукционов.

Игроки рынка и эксперты отрасли неоднократно заявляли о негативном влиянии такой практики на конъюнктуру рынка грузовых перевозок в Украине.